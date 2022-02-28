Эпоха поиска России своего места в западноцентричном мире завершена

24 февраля 2022 года закончилась эпоха поиска России своего места в западноцентричном мире, где только Запад определял основные правила существования. Такое мнение высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», кандидат политических наук Андрей Сушенцов в своей статье на сайте «Россия в глобальной политике». По его оценке, Россия может расценить западные санкции как агрессию и дать ощутимый ответ в глобальном масштабе – обрушение не будет односторонним.

«Последние три десятилетия российская линия опиралась на дипломатию. Российский ответ был комплексным, методичным и апеллировал к здравому смыслу ведущих элит Запада… Россия призывала к тому, чтобы путём компромиссов и дипломатии создать прочную и неделимую архитектуру безопасности в Европе. И только осознав, что эти попытки не имеют успеха, Россия переняла логику Запада, который считал, что у европейской безопасности есть только одна проблема. Россия теперь думает также: главная проблема европейской системы безопасности – это США и НАТО», – констатировал Сушенцов.

Как считает эксперт, нынешние эмоции неизбежно улягутся и переговоры возобновятся, но «это уже будет другой мир». «В этом мире Россия отодвинет фронтир противостояния с НАТО от своих границ глубже на Запад. Украина получит новое правительство и будет демилитаризована. Скорее всего, Украина станет третьим участником союза России и Белоруссии. Если начнёт реализовываться американская угроза о создании системы поддержки украинского подполья с размещением лагерей на территории государств Восточной Европы, Россия будет иметь в виду симметричный ответ: давление на эти страны Восточной Европы. Со временем это гибридное противостояние должно прекратиться, как прежде оно завершилось между Россией и Турцией, применявших друг к другу подобные инструменты воздействия», – полагает он.

«В новом мире Россия не потерпит нарушения прав людей русской идентичности, где бы они ни проживали: будет жёстко и настойчиво их защищать. Станет относительно рутинной демонстрация военных намерений и потенциала. В случае размещения наступательных вооружений в странах НАТО на российских границах, например, на территории государств Прибалтики или Польши, Россия будет создавать контругрозы в неожиданных местах в Европе и Западном полушарии. Обмен киберударами будет обыденностью в мире, где невозможен прямой военный конфликт России и Запада», – считает эксперт.

Сушенцов обратил внимание на нынешние призывы отдельных западных политиков немедленно обрушить российскую экономику и цифровую инфраструктуру. «Шаги стран НАТО, которые могут привести к катастрофическому развитию событий в российском народном хозяйстве, будут расценены Москвой как агрессия и приведут к ответу, ощутимому в глобальном масштабе. Обрушение не будет односторонним. Опасность – как и безопасность – неделима», – подчеркнул он.

При этом эксперт обратил особое внимание, что отделить российскую экономику от глобальной вряд ли получится. «Экономическая взаимозависимость между Россией и странами Запада ослабнет, однако не разорвётся окончательно. Поставки российских энергоресурсов в обмен на западные технологии по-прежнему будут востребованы. Полностью исключить Россию из финансовой системы также не получится. Однако введённые санкции США и ЕС дадут ощутимый эффект и ускорят уход от доллара в международных расчётах», – заключил Сушенцов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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