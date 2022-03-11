Россия вступает в новую экономическую реальность, в которой, кроме рекордной инфляции и девальвации рубля, есть позитивные факторы. Такое мнение высказал экономист Алексей Вязовский в своей статье в социальных сетях.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью с разрешения автора.

Очевидно, что нынешнюю эпоху назовут в России «Большим исходом». Рекордная инфляция, девальвация рубля, безработица, бегущие из страны западные компании. Это все правда. Но есть ли у всего этого позитивные факторы?

1. Спад деловой активности – до свидания городские пробки. Здравствуйте зеленые улицы в Яндекс-навигаторе. Понятно, что все это актуально для жителей миллионников, но тем не менее.

2. Помните главный тренд российской экономики в прошлом? Доллар растёт, цены на бензин растут. Доллар падает, цены на бензин растут. Нефть растёт, цены на бензин растут. Нефть падает, цены на бензин растут. Теперь с этим все. Боливар не вывезет двоих. Если власти разрешат нефтяным компаниям и дальше повышать цены, да и сами продолжат старую политику акцизов, ну вы поняли... Вангую – нас ждет эпоха дешевого бензина. И его будет много, просто залейся. Ведь все нефтяные компании успели модернизировать свои НПЗ. Вышки, качающие нефть, тоже никуда не пропали.

3. Налоги. Тоже прощаемся. Предыдущие годы власти только и делали, что повышали всякие сборы с населения. НДС подняли, НДФЛ выборочно подняли, акцизы повысили. Еще и пенсионный возраст увеличили. Народ – новая нефть. ДО-СВИ-ДА-НИЯ! Эта логика больше не работает. Теперь чтобы хоть как-то компенсировать спад деловой активности и эффект санкций, налоги будут снижать. Малому бизнесу налоговые каникулы, самозанятым – бонусы на оплату и т.д.

4. Выездная элита все. Именно сейчас начнется настоящая национализация истеблишмента. А не болтовня, как раньше. Тема «заработал здесь – живешь и потратил там» закончилась. Властям придется по-настоящему налаживать жизнь в стране. Народ аплодирует аресту яхт, бизнес-джетов, футбольных клубов российских олигархов. Больше, еще больше таких санкций! Пускай приедут жить сюда и почувствуют качество дорог в какой-нибудь «владимирской области».

5. Отдельное спасибо за творческую элиту. Новое время словно шторм снесет эту унылую, осточертевшую всем накипь из Голубого огонька 80-х. Этот «ботокс» уже повалил из страны. Скатертью дорога.

6. Профессиональный спорт. В России – это огромная коррупционная черная дыра. За редким исключением типа хоккея. Все остальное (например, футбол) – это пустое выкидывание денег госкорпораций и госбанков на ветер. Ну и обогащение бездарностей (куда же без этого). Исключили из международных турниров и федераций? СПАСИБО!

7. Помните какое напряжение вызывали в обществе приезжие гастарбайтеры из стран Средней Азии? Предлагалось ввести въездные визы, но все бестолку. Власть закрывала на проблему глаза – дешевый труд очень востребован в строительстве, сфере обслуживания. С этим тоже все. Девальвация рубля, трудности с переводами за рубеж, конкуренция с местными работниками – думаю, мы скоро увидим исход приезжих по домам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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