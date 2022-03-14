Экономическая система России стимулирует деградацию любого бизнеса, и в нынешних условиях заместить «Макдональдс» в России – невозможно. Об этом заявил российский предприниматель, основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров в своем телеграм-канале. Бизнесмен пояснил, что в своей сфере деятельности не сталкивался с господдержкой.

«Место «Макдональдса» в России конечно же никто не займет, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет…» – констатировал он, обратив внимание, что российские предприниматели пока не готовы создавать подобное «Макдональдсу», тем более – без поддержки со стороны государства.

«Мы ТАК как они делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга… Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот – те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса», – подчеркнул Гончаров.

«За все 32 года в бизнесе я не видел НИ ЕДИНОЙ попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно, в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся. Уж извините, пишу, как есть», – пояснил ресторатор.

При этом Гончаров обратил внимание, что даже по новой ставке в 20% годовых кредит получить невозможно. «Вы же не думаете всерьез, что можно взять кредит под 25% годовых, вложить миллиарды рублей в развитие, платить НДС 20% и ЕСН 30% и быть прибыльным? Ведь это стыд и позор, что, приходя в ведущий банк страны на 23-ий год работы компании, открыв 300+ ресторанов и дав работу 4.500 сотрудникам, мы не можем получить кредит даже под 20% годовых. О каком развитии можно говорить?» – заключил предприниматель.

С сегодняшнего дня американская сеть быстрого питания «Макдональдс» приостановила работу в России

Москва, Мария Соколова

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