У Киева ещё остались резервы для наступления – военный эксперт

Украинские войска способны продолжать контратакующие действия еще до четырех недель, чтобы улучшить свои позиции для осенней кампании. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своей публикации в телеграм-канале. По его оценке, ВСУ для достижения своих целей уже сменили тактику.

РИА «Новый День» приводит мнение военного эксперта полностью:

Сегодня многие эксперты задаются вопросом, почему, утратив все перспективы удачного развития наступательной операции, ВСУ, тем не менее, с маниакальным упорством продолжают атаки на основных оперативных направлениях, иногда даже наращивая усилия и, бросая в бой свои последние резервы?

Логичных объяснений тут два.

Первое. Понимая, что нынешнее наступление уже не может завершиться удачей, ВСУ пытаются максимально улучшить свои позиции, «закладываясь» под осеннюю военную компанию и будущие сражения. «Стачивая» опасные для себя выступы российского фронта и пытаясь вклиниться в российскую оборону, откуда в дальнейшем смогут наступать.

Второе. Разочаровавшись в тактике, которая была навязана американцами, и не принесла никакого успеха, командование ВСУ, пока ещё сохраняются силы, пытается выработать новую тактику прорыва российской обороны, которая станет потом стандартом для украинских войск. Украинские генералы фактически копируют российскую тактику, делая ставку на артиллерийское наступление – концентрируя на участках атак артиллерию на порядок большей численности чем было раньше, используя тактику «волновых» атак, при которых атакующие подразделения при попадании под огонь больше не пытаются, не считаясь с потерями, продолжать атаку, а оттягиваются назад, уступая место артиллерии, которая пытается подавить очаги сопротивления и ведет контрбатарейную борьбу, после чего пехота вновь идет в атаку. Такую тактику мы видим теперь и под Работино, и под Урожайным.

Надо отдавать себе отчет, что, введя в бой, практически, все свои резервы и, исчерпав возможности для стратегического прорыва фронта ВСУ, тем не менее, сохраняют боеспособность, наступательные возможности и даже общее (до 20%) численное превосходство. Оценочно, ещё до четырех недель ВСУ смогут поддерживать нынешние темпы ведения боевых действий, после чего будут вынуждены перейти к стратегической обороне. И за эти недели ВСУ попытаются максимально улучшить свои позиции, а также вынудить российское командование задействовать собственные резервы...

Москва, Светлана Антонова

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