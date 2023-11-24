«Два в одном: США против Британии и Залужный против Зеленского»: что будет делать Россия?

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным в борьбе за пост главы государства может спровоцировать обострение противостояния Великобритании и США. Такое мнение высказал российский политолог Юрий Баранчик в своем телеграм-канале. По его оценке, пока остается открытым вопрос, как воспользуется этой ситуацией России.

РИА «Новый День» публикует мнение эксперта полностью:

Конфликт Зеленского и Залужного – не следствие их амбиций, а выражение разных целей в политике. Причём, ни у первого, ни у второго победа Украины в войне с Россией не являются настоящей целью. В декларациях – да, а в реальности – нет. Конфликт целей порождает конфликт личностей.

Зеленский борется за политическое выживание, а Залужный – за сохранение ВСУ как своего личного политического ресурса. Интересно, что для Зеленского политическим ресурсом ВСУ не являются. Политический ресурс Зеленского – это отношения с Британией и США. Именно ради сохранения этого ресурса Зеленский ставит задачи Залужному. И эти задачи противоречат задачам Залужного, у которого ресурс – поддержка личного состава ВСУ.

Это значит, что ради поддержки Запада Зеленский жертвует интересами ВСУ. Отсюда эти мясные штурмы и нерациональная жестокость приказов Зеленского. Это военная нерациональность – с точки зрения целей Залужного как главкома ВСУ. Но это политическая рациональность – с точки зрения Зеленского как президента Украины.

То есть мы констатируем: на Украине в её войне с Россией критерии рациональности у президента и главкома ВСУ не совпадают. Более того, они конфликтуют. И тут никакой компромисс невозможен. Более того, воронка конфликта обречена расширяться дальше.

Происходит это потому, что на Украине нет своего ВПК, как нет и своей полноценной промышленности. Залужный воюет тем, что ему даёт Зеленский. И потому Залужный заинтересован в экономии ресурса, и материального, и людского. Для него это – критерий эффективности как главкома и выживания как политика. А Зеленский даёт Залужному то, что Зеленскому даёт Запад. И потому для Зеленского критерий эффективности – это уложиться в проблемы западных спонсоров, у которых критерий эффективности не экономия ресурса Зеленским, а как можно более быстрая картинка его победы.

То есть Зеленский работает на сохранение снабжения, и потому готов ради медийной картинки, нужной спонсорам для их переизбрания, кидать на самоубийственные штурмы все ресурсы Залужного. Это условие текущей выживаемости Зеленского. А Залужный палит ресурсы зря и потому теряет свою опору в ВСУ. Ему проблемы Байдена до лампочки, он хочет не остаться завтра генералом без армии. И негодует по поводу того, что Зеленский ради того, чтобы угодить Байдену и Британии, имитирует силу без учёта реального расклада сил на фронте. Медийность войны Зеленскому важнее её реалий, а у Залужного наоборот.

Всё это потому, что Зеленский и Залужный поддерживают в себе жизнь из разных источников. Зеленскому важнее казаться, а Залужному – быть. И Залужный не хочет быть козлом отпущения у Зеленского, а Зеленский за это на него злится.

Добавим к этому конфликту ценностей ещё и конфликт спонсоров. Зеленский – агент МИ-6, а Залужный – Пентагона. По Украине истинные цели Британии и США не совпадают. Главная цель Британии – не сокрушить Россию, а ослабить США, втравив их во внутренние распри. Для этого Британии нужно как можно сильнее радикализировать Зеленского. И переложить на США все издержки этой войны на как можно больший срок.

Главной же целью США является спасение рядового Байдена и стоящей за ним демпартии. Для этого радикальный Зеленский им не нужен. И вполне подходит Залужный, способный к подчинению на 100%. Если будет приказ пойти на перемирие ради спасения демпартии, Залужный пойдёт. А вот Зеленский – точнее Британия – может испортить обедню.

Мы имеем два в одном: США против Британии и Залужный против Зеленского. И у спонсоров, и у марионеток не совпадают главные цели войны с Россией на Украине. Может ли Россия использовать это? Может и должна. Вопрос в том, какие группы влияния в России смогут рулить внешней политикой. По вояжам Абрамовича и Юмашева мы видим, что тут идёт без преувеличения война путинских и ельцинских. Ельцинские сильны поддержкой Запада, путинские – России. Если Путин обыграет Семью, Британия и США вступят в конфликт по сценарию условий перемирия. И прежде всего по кандидатуре президента остатков Украины. Для России это самый лучший сценарий. Надо сделать всё, чтобы он состоялся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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