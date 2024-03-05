«Грязная бомба» и удар по Крымскому мосту: Запад готовит новый контрнаступ осенью

План «большой европейской войны» против России готов, его реализация может начаться уже ближайшей осенью. Первым шагом к обострению ситуации может стать удар по Крымскому мосту. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Евстафьев в своем телеграм-канале.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Пять тезисов о текущей военно-политической ситуации.

1. «Большая европейская война» от нас в полушаге. Нас удерживает от нее только трусость отдельных европейских политиков, «замятня» в США и недостаток ресурсов. Но ситуация в США после решения Верховного суда США по Трампу, вероятно, начнет упорядочиваться. «Глубинное государство» свое слово сказало. И оно, слово, не в пользу «коллективного Байдена». Нас толкает к ней наша, российская неготовность решительно доказать, что мы готовы к эскалации. Планы «большой европейской войны» готовы. Они вполне реалистичны: превратить остатки ВСУ в часть европейских армий, обеспечив передовое развертывание. Расчет простой: мы испугаемся идти на обострение. Нашим словам они не верят. Правильно делают. Верить можно в нашем мире только делам. С делами у нас пока «на троечку» в плане «игры на повышение».

2. «Таурусы» уже в зоне конфликта. Не на Украине. Вероятно, в Румынии. Там же, где и носители, причем не обязательно F16. Все информационные завороты вокруг них последних недель, – инструмент легализации их присутствия. Главная ставка – один мощный удар с целью уничтожения Крымского моста, что будет и военным, и имиджевым ударом непосредственно по Кремлю. Потом, – предложение о замораживании боевых действий на текущей линии и возвращение к теме международного контроля над ЗАЭС. То есть, по сути, – обнуление всех наших геостратегических достижений последнего времени. Думаю, это планы самого ближайшего времени. Нагнетание ситуации происходит очень быстро.

3. Сопряженная с этим провокация с использованием ОМУ, может «грязной бомбы», может, – химического оружия, – более, чем возможна. Нужно обеспечить легитимное международное присутствие на линии боевого соприкосновения. Подозрения на применение ОМУ – идеальный повод, можно даже затянуть в ситуацию Китай и арабские страны.

4. В обмен на замораживание боевых действий: свержение Зеленского (к этому, похоже, все готово) и обещание «не раскачивать лодку» на выборах и признать легитимность их итогов, что, похоже, для Кремля остается очень важным. Понятно, что реально ничего на выборах они сделать не могут, но убедить Кремль в обратном, блефануть, – может и получиться. Продать за реальные уступки – «воздух» они умеют. И с нами такое не раз и не два прокручивали. Особенно, когда есть те, кто готов «купить».

5. Реальный новое обострение они готовят осенью, возможно, даже до президентских выборов в США. Почему? Потому, что вновь пришедший к власти президент (любой) будет в таком случае иметь дело с новой реальностью. Которую изменить уже будет крайне сложно. К этому моменту полегче станет со снарядами, пойдет новое финансирование, передовой эшелон «европейской армии» из переформатированных ВСУ будет развернут. Можно будет начинать новый цикл обострения, причем, я бы предположил, что в направлении Беларуси.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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