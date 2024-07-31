Смерть Европы: закат уже позади – Парижу удалось пробить дно

Европа прошла период уже прошла заката – последние события показывают, что уже наступает смерть «старого света». Такое мнение высказал в своей статье политолог Юрий Баранчик. По его оценке, круг европейской истории фактически завершён.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию эксперта полностью:

После того, как Освальд Шпенглер более ста лет назад написал свой «Закат Европы», многие десятилетия люди друг у друга спрашивали: «Где же он, этот закат Европы, и как он выглядит?» Многие уже устали ждать. Мы помним, как в 80-90 западники указывали на достижения Запада на уровне джинсы-жвачка и с ухмылочкой пеняли патриотам: «И это вы называете закатом?»

Но теперь, глядя на Европу, мы точно знаем как этот закат выглядит. ЛГБТ*-содомия (*движение ЛГБТ запрещено в России), любая плотская и телесная вседозволенность, низведение человека на уровень животного. Сегодня они ещё кривляются, голыми скачут по сцене, демонстрируя своё скотство. А скоро начнут просто публично гавкать и ходить под себя. И скажут: «Это свобода! Мы так долго этого добивались».

Парижу удалось пробить дно. На это нужно смотреть, как на смерть Европы как христианской цивилизации, которая умирает таким ужасным образом под сатанинскую вакханалию со Всадником смерти и ЛГБТ*-пародией на Тайную вечерю.

Это сатанизм в чистом виде. И это уже не эпатаж отдельных идиотов и не мода. Это уже законодательство. Они здесь, то есть там, власть.

Шпенглер теоретически увидел это сатанинское будущее Европы ещё сто лет назад. Сегодня это стало реальностью. Что будет происходить с Европой дальше, в принципе, понятно – либо в ближайшие 20-30 лет её полностью поглотит мигрантско-лгбтэшная* волна и потом правоверные зачистят этот Содом, и Европа станет мусульманской; либо, чтобы очиститься от этой накипи, Европа вынуждена будет перейти к кровавым диктатурам, что сомнительно. Поэтому они кричат, что победа России на Украине – это их погибель. Так и есть.

Афоризм Декарта «Мыслю, следовательно, существую» в западной философии рассматривается преимущественно на уровне гносеологии, теории познания и т.д. И здесь всё работает. Но если мы перейдем на уровень онтологии, то увидим, что тезис Ницше «Бог умер» практически повторяет суть афоризма Декарта. Только Декарт вынужден был сказать об этом более куртуазно, дабы не быть сожжённым заживо.

О чем говорит Декарт, если посмотреть на его афоризм с точки зрения не гносеологии, а онтологии? Что «Я мыслю». И если «Я мыслю», «Я существую». Чувствуете? Теория бытия стала полагаться человеком, исходя из самого себя! Я есть! А «я мыслю», т.е. сомневаюсь – это грамотная подпорка для сомневающихся! Бога в этой онтологии нет.

Ментальный переворот, который в западной философии произвел Декарт, и который потом на протяжении трёх столетий, до Ницше, а реально – до Достоевского – осмыслялся и пережевывался всей европейской философской мыслью. Он состоял в том, что Декарт сломал предыдущую онтологическую схему мира, в основе которой был Бог, и поставил в онтологическую основу мира и всего бытия – человека. Ницше читал Достоевского и лучше всех понял, что «если Бога нет, то всё дозволено», отсюда и его Сверхчеловек, и всё его значение для европейской философии.

Достоевский, не зная глубоко философской традиции, интуитивно это понял первым. И ужаснулся. Читая Достоевского, это понял Ницше. И тоже ужаснулся. Этот вопль европейская культура уже услышала и начала читать Достоевского, но уже не поняла, о чём он и Ницше говорят. Гносеологическое падение вследствие неправильной трактовки своей онтологии уже зашло настолько глубоко, что никто уже особо и не понимал, что происходит и о чём говорят эти мыслители. Шпенглер напомнил. И это уже был глас вопиющего в пустыне. А мы наблюдаем сегодня в прямом эфире последствия отречения от Бога западной философской традиции, произошедшее ещё в 15-17 веках.

Круг европейской истории фактически завершён. Европейцы пытались поставить себя на место богов – не получилось.

Нам в этой ситуации надо устанавливать не просто барьер наподобие нового «железного занавеса», забирая под себя Украину и Прибалтику, но и создавать свой глубоко сакральный духовный продукт – чтобы окормлять не только свою паству, но и тех, кто способен ещё видеть Бога и слышать его голос. Надо возвышать душу человека, как бы трудно это не было. Другого пути нет. Христианство теперь осталось только у нас. Православие.

*движение запрещено в России

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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