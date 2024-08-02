Обман дольщиков с задержкой ввода жилья: раскрыта ещё одна схема обогащения банков

Российским банкам выгодны задержки со строительством жилья по договорам долевого участия с эскроу-счетами. Такое мнение высказал предприниматель Михаил Токовинин в своем телеграм-канале. По его оценке, банковская сфера использует период повышенной ключевой ставки ЦБ для собственного обогащения.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Ставка ЦБ 18%, ипотека умерла, кажется, что недвижимость обязана дешеветь, причем, существенно. Спрос, там, предложение. Логично. Но есть один нюанс, а точнее есть еще один игрок на этом рынке, про которого все забывают, но от которого все и зависит – Банк.

Дело в том, что с введением проектного финансирования и эскроу-счетов экономика всего этого движняка с новостройками очень сильно изменилась, причем, неожиданным образом.

Представим себе, что «аналитеги» правы и застройщики вот-вот начнут снижать цены? Но банк им не разрешит. Там же утвержденный план продаж, фин.модель, все-такое. Может быть тогда застройщик обанкротится? А с чего? Его единственный и основной кредитор – банк, а зачем банку застройщика банкротить? Но если продажи встали, застройщик не выполняет план продаж, банк не будет давать ему следующие транши проектного финансирования и стройка встанет? Так банку этого и надо!

Основной заработок банков сегодня – это те самые эскроу счета, где лежат триллионы бесплатных для банка денег. Представьте какие там заработки при ставке 18%?

Вы, вообще, понимаете какой схематоз эти эксроу-счета? Дольщик берет у банка ипотеку под 7-8-9-10%, пару процентов добавляет государство, а потом эти же деньги идут обратно в банк и лежат там бесплатно до конца стройки, чтобы банк теперь с них зарабатывал еще 16-18%. Ну да, надо часть денег отдавать застройщику по мере стройки, но тоже под процент (не бесплатно).

Ставки выросли, ипотека умерла и объем продаж упал? И чего? Застройщик срывает план, мы тормозим проектное финансирование и стройка встает. Так это и нужно банку! Нет стройки, нет ввода, а значит – нет и раскрытия эскроу и можно зарабатывать на высокой ставке! А тут еще мораторий на пени за просрочки такой удачный нарисовался. Да и нет никаких пени пока стройка строится, да и пени потом платить не банку, а застройщику – это же застройщик во всем виноват.

Банки в полном шоколаде сегодня. Вы всерьез верите, что банки сейчас будут банкротить застройщиков, забирать себе на балансы недострой, потом достраивать его или продавать за копейки? Ха-ха. Да банки на этих квартирах 2 конца заработали еще до того как их построили, зачем их вообще забирать и продавать – пусть висят у застройщика под идею прекрасных продаж будущего. Чем дольше висят, тем больше заработает Банк.

Да, резко упадет новая стройка. Да, должна дешеветь вторичка. Но все, что нужно банкам сейчас – это затормозить на период высоких ставок ввод жилья и раскрытие эксроу-счетов и кассировать-кассировать-кассировать. А когда ставка опустится, там и ипотека оживет, и предложение оскудеет и каруселька снова раскрутится.

Ставки низкие – банк зарабатывает. Ставки высокие – банк зарабатывает. А что там застройщики, что там дольщики, я вас умоляю…

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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