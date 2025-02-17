Минкульт России «погорел» на «Пушкинской карте»

Скандалы вокруг проекта «Пушкинская карта» привели к фактическому саморазоблачению министерства культуры России, в результате чего вице-премьер Татьяна Голикова открыто признала, что ведомству Ольги Любимовой нельзя доверять распределение бюджетных средств. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре Председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова.

В прошлом году в Минкульте была раскрыта преступная схема махинаций с «Пушкинской картой». Было похищено более 200 миллионов рублей. Размах был настолько велик, что привел заместителя министра культуры Российской Федерации О. Яриловой к 7 годам лишения свободы. Министр культуры не пострадала, объявив о комплексе мер, направленных на борьбу с нарушениями, включая «блокировку карт в случае нарушений, совместный с Минцифрой мониторинг подозрительных операций, а также информирование МВД для возбуждения уголовных дел».

Любимова подчеркивала, что «будут продолжены решительные действия по предотвращению подобных нарушений». Но где там! Скандалы не прекращались. Например, в ноябре 2024 года был арестован основатель театрально-концертного агентства М. Куражев за присвоение 100 миллионов рублей. Несмотря на обещания гарантировать прозрачность программы, министр культуры так и не обеспечила необходимого уровня управления и контроля.

И вот наступила развязка. 11 февраля 2025 года стало известно, что распоряжением премьер-министра Российской Федерации М. В. Мишустина «Пушкинская карта» была исключена из перечня инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Этот шаг породил опасения о ее закрытии.

Но оказалось, что куратор Минкульта Т. А. Голикова перевела «Пушкинскую карту» в федеральный проект «Семья», то есть под Минтруд. Но не будем забывать, что у министра труда и соцзащиты РФ А.О. Котякова своих дел полно. Он отвечает за развитие семейной ипотеки с фиксированной ставкой 6% для семей с детьми до шести лет, за программы повышения рождаемости на 75 миллиардов рублей, за погашение ипотечных кредитов для семей с третьим ребенком, за налоговые льготы для многодетных семей, продление программы материнского капитала до 2030 года и так далее, и тому подобное. Какое место в этом перечне займет «Пушкинская карта», которая обслуживает учреждения культуры? Вопрос риторический.

Решение Т.А. Голиковой забрать у Министерства культуры полномочия по распределению бюджета «Пушкинской карты» – это не просто формальность, а откровенное признание того, что Минкульт не способен наладить даже простое распределение средств в рамках одной программы. Если ведомство не справляется с такими базовыми задачами, то как можно доверять ему сложнейший национальный проект «Культура», охватывающий всю культурную инфраструктуру страны?!

Очевидно, что и Голикова, и Любимова не вполне справились с возложенной на них ответственностью, что делает крайне актуальным вопрос о необходимости полного аудита национального проекта «Культура».

Тем временем, 5 тысяч в год должны стать тем вкладом, который обеспечит приобщение молодежи к богатству русской культуры.

Но давайте будем откровенны: в условиях растущих цен многие семьи вынуждены отказываться от культурных мероприятий. В условиях экономических трудностей такие расходы становятся недоступной привилегией.

Для справки:

Стоимость билетов в культурные учреждения г. Москвы.

Взрослый билет в Пушкинский музей 1000 рублей, льготный – 800 рублей.

Взрослый билет в Третьяковскую галерею 700 рублей, льготный – 400 рублей

Взрослый билет в Музей современной истории 500 рублей, для детей 7-17 лет – 150 рублей

Взрослый билет в Музей Победы 450 рублей, для детей с 7 до 14 лет – 100 рублей

Билет Московский театр юного зрителя от 800 рублей до 2700 рублей

Билет в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре от 1500 до 6000 рублей.

Билет в Большой театр – «бесценно»!

Что может изменить ситуацию? Только радикальная реформа системы государственного управления культурой и принятие нового Закона о культуре, который будет направлен на защиту культурного суверенитета, а не на расширение культурных платных услуг, как в действующих сегодня «Основах законодательства Российской Федерации о культуре».

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре Председателя партии «Справедливая Россия – За правду»

© 2025, РИА «Новый День»

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