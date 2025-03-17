«ИГРА В КЛАСТЕРЫ»: регионы превращаются в расходный материал для чиновничьих игр

В России чиновники из сферы культуры продолжают «игру в кластеры», в которой процветают махинации, а государственный контроль остается фикцией. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова. По ее оценке, громкие лозунги о прорывном развитии культуры регионов превращаются в расходный материал для чиновничьих игр.

144 миллиона рублей похищены и растворились в схемах подрядчиков при строительстве культурного кластера в Калининграде. Проект преподносился как культурный прорыв, но на деле это лишь механическое расширение московских структур – филиалы Третьяковской галереи, Большого и Мариинского театров, Эрмитажа, Русского музея. Вместо создания живой региональной среды, поддержки краеведения и местных инициатив, в город импортируется стандартный федеральный пакет. Уникальность Калининграда нивелируется.

Но привлеченное к городу, окруженному странами НАТО, внимание высвечивает важную проблему: почему в приграничных регионах продолжают строить масштабные культурные комплексы без учета реалий 2022 – 2025 годов?

Мир изменился – культура нет: старые схемы в новой реальности

В 2019 году создание культурных кластеров в Калининграде, Севастополе и Владивостоке было оправдано – регионы нуждаются в современной инфраструктуре.

Но 2 июля 2021 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В документе говорится:

«Рост геополитической нестабильности и конфликтности, усиление межгосударственных противоречий сопровождаются повышением угрозы использования военной силы… Ряд государств называет Россию угрозой и даже военным противником. Увеличивается опасность перерастания вооружённых конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав.»

Согласитесь, оценки, прогнозы и сценарии максимально ясны. Разве они не должны были изменить подход к реализации национального проекта «Культура» самым коренным образом?

Но чиновники их просто не замечают.

Во-первых, «филиально-гастрольные» форматы тормозят культурное развитие приграничных регионов. Эти территории неоднократно становились местом военных и информационных конфликтов, и для них особенно важно сохранять местную историческую правду. Сейчас, когда есть возможность открыть забытые архивы, собрать материальные и нематериальные свидетельства русской истории этих земель и восстановить разрушенные объекты, им уготовили не возрождение, а лишь свежие ценники.

Во-вторых, фокус государственной политики должен сместиться с приграничных кластеров на развитие внутренних территорий. Нельзя забывать уроки истории. В условиях испытаний учреждения культуры должны функционировать в безопасности. Давайте вспомним, где они были размещены во время Великой Отечественной войны:

• Саратов – МХАТ им. Горького,

• Самара – Большой театр,

• Челябинск – Малый театр,

• Новосибирск, Соликамск, Пермь – Третьяковка, Эрмитаж, Русский музей,

• Омск – театр Вахтангова,

• Новокузнецк – Московский театр оперетты и Детский центральный театр,

• Барнаул – Днепропетровский драмтеатр.

Во внутренних регионах целые пласты истории, богатые источники и носители духовно-нравственных ценностей остаются неизвестными. Причины очевидны. В Советском Союзе локальная идентичность была подчинена государственной идеологии: историю рассматривали через призму классовой борьбы, и краеведение ограничивали официальными рамками. Многие архивы были закрыты, исследования проводились только в рамках заданных интерпретаций. В лихие 90-е было не до наследия. Но что мешает изменить эту ситуацию сейчас?

Фасады вместо смыслов: как культура превратилась в список отчетов

Национальный проект «Культура» не решает этой проблемы. Деньги в регионы идут на модернизацию морально устаревших зданий.

Хваленый «Модельный стандарт муниципального краеведческого музея» сводится к списку оборудования и ремонту санузлов, но напрочь лишен смыслового наполнения. В нем нет методологической базы, опирающейся на духовно-нравственные ценности, нет концепции экспозиций, нет научного подхода к формированию фондов. Не предусмотрены ни современные музейные технологии, ни стратегия сохранения и изучения местной истории, природы, творчества художников, писателей, композиторов. Вместо живой, наполненной смыслом научно-методической разработки – отписка и констатация необходимости оргтехники.

Креативные индустрии или бизнес на наследии?

Громкие лозунги о развитии культуры малых городов и сёл на деле превращаются в раскрутку «креативных индустрий». Вместо поддержки краеведения и сохранения исторической памяти мы видим, как местное наследие упрощают, превращают в товар, обесценивают до уровня модных арт-проектов, выгодных грантовым менеджерам, превращая регионы в обслуживающую периферию.

Антиутопия «Игры в кальмара»

Чиновники продолжают «игру в кластеры» по схемам 2019 года, в которой процветают махинации, а государственный контроль остается фикцией. Как в сериале «Игра в кальмара», где участники вынуждены следовать жестоким правилам, установленным организаторами, а большинство игроков оказывается лишь расходным материалом, так и в культурной политике регионы превращаются в расходный материал для чиновничьих игр, утрачивая стратегическую значимость, культурную идентичность, деньги и самое ценное – время, которое не вернуть.

Современная культурная политика образца 2025 года не учитывает ни национальные приоритеты, ни угрозы безопасности, ни исторический опыт, в результате чего региональное развитие оказывается бессистемным, хаотичным и оторванным от реальных задач государства.

Как говорит Сергей Михайлович Миронов: «Культура – гарант целостности страны и ее национальной безопасности».

Партия «Справедливая Россия – За правду» разработала альтернативную Стратегию государственной культурной политики – Стратегию Победы. Она предполагает строительство крупных защищенных культурных кластеров в тыловых регионах как основу для сохранения и развития национального наследия, переход от грантовой системы к территориальному принципу постоянного государственного финансирования, полный отказ от платных услуг и губительного принципа самоокупаемости, вывод культурного наследия из объектов «креативной экономики». Также рассчитаны три сценария финансирования культуры в зависимости от уровня внешних угроз.

1. При высоком уровне угроз и минимальном финансировании, направленном только на сохранение ключевых культурных ценностей, защиту архивов, музеев и обеспечение безопасности культурного наследия и ведущих специалистов.

2. При среднем уровне угроз и частичном финансировании преимущественно тыловых регионов, создание культурных кластеров для сохранения и развития национального наследия, поддержка академий, научных центров и традиционных школ искусств.

3. При низком уровне угроз и полноценном финансировании культуры по всей стране, комплексное развитие региональных культурных институтов, создание новых музеев, театров и образовательных центров.

И, наконец, главное – введение персональной ответственности чиновников за принятые решения и расход средств.

Москва, Лариса Михайлова, эксперт по государственной культурной политике, советник по культуре председателя партии «Справедливая Россия – За правду»

© 2025, РИА «Новый День»

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