Баку углубляет пропасть между Азербайджаном и Россией

В Азербайджане началось преследование пророссийских общественных деятелей и входит в обиход антироссийская риторика. О возможных последствиях этой кампании официального Баку пишет для в авторской колонке для РИА «Новый День» политолог, директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития Дмитрий Родионов.

Суд в Баку приговорил лидера Евразийского движения Азербайджана Ибрагима Гасанова и его соратника Ибрагима Гумбатова к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно, признав виновными в шпионаже в пользу России.

Ранее к 13 годам заключения была приговорена политолог и журналист Назакет Мамедова. К статье о «шпионаже в пользу России» ей прибавили «госизмену».

Само по себе уголовное дело вызывает множество вопросов и выглядит исключительно как политическое преследование. Из рассказов самих обвиняемых следует, что «доказательства» были состряпаны буквально из воздуха: в частности, им вменяли частые поездки в Россию, встречи с российскими политиками и общественными деятелями, участие в различных конференциях, круглых столах и тд, получение денег от российских граждан.

Вообще-то это норма, когда общественные деятели, политики, эксперты ездят в другие страны, выступают в местных СМИ на общественных мероприятиях, и им за это выплачивают гонорары.

Может, дело в том, что Гасанов, Гумбатов и Мамедова продвигали какие-то «неправильные» взгляды, пропагандируя историческое единство и необходимость интеграции наших стран? А Мамедова и вовсе выезжала в зону СВО в качестве журналиста и вела оттуда репортажи, полностью противоречащие духу, царящему в официальных азербайджанских СМИ, которые освещали ситуацию исключительно с украинских позиций.

Интересный факт, что Александр Дугин, встречи с которым, в частности, вменялись азербайджанским евразийцам, с начала второй карабахской войны поддержал Баку, что шло в противовес царящему в российских СМИ тренду на поддержку армянской стороны.

Все трое осужденных не были в оппозиции действующим азербайджанским властям, напротив, их можно было бы смело назвать «проалиевскими». Вот только от подавляющего большинства других провластных политиков и политологов, они отличались тем, что выступали за союз с Россией и евразийскую интеграцию, а не за союз с Турцией и «Великий Туран».

И ведь что интересно: официально это никак не противоречит позиции властей Азербайджана, называющего себя «стратегическим партнером России». Стоит напомнить, что президент Ильхам Алиев приезжал в Москву накануне начала СВО, через день после признания Москвой ДНР и ЛНР – и подписал в Кремле, что декларацию о союзническом взаимодействии, что было крайне негативно воспринято на Западе.

Но видимо, в Азербайджане говорить о дружбе с Россией позволено только властям, направленная на ее укрепление инициатива снизу жестко наказывается.

Впрочем, о дружбе не говорят уже и власти. В течении всего текущего года мы наблюдаем резкое ухудшение отношений между Москвой и Баку. Началось все после случившейся под конец 2024 года катастрофы азербайджанского самолета в Актау. Спустя всего четыре дня, не дожидаясь даже предварительных результатов расследования, Алиев неожиданно обвинил в случившимся Россию и потребовал извинений и компенсаций, несмотря на то, что днем ранее ему позвонил президент России и принес извинения за инцидент. Причем требования Алиева были сделаны не просто в резкой, а в откровенно хамской форме, а азербайджанская госпропаганда активно начала раскручивать версию о том, что Россия не просто сбила самолет, а сделала это намеренно.

Показательно, что официальны органы, занимающиеся расследованием и имеющие доступ к доказательной базе, до сих пор не назвали виновного в случившемся.

На этом фоне резко сократилось пассажирское сообщение между нашими странами, ужесточились правила пребывания граждан РФ на территории Азербайджана, а в феврале 2025-го в Баку было приостановлено действие «Россотрудничества» и закрыт «Русский дом», якобы из-за нарушения законодательства республики, которого почему-то никто не замечал почти 30 лет функционирования структуры, остававшейся едва ли не единственным работающим «мостом» между нашими странами.

Вскоре после этого власти приостановили деятельность представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан). Удивительно даже, что сотрудников «Спутника» и «Русского дома» не обвинили в «госизмене» и «шпионаже в пользу России».

Следующий откровенно недружественный акт произошел 9 мая, когда Ильхам Алиев неожиданно отказался приехать на День Победы в Москву, хотя его визит был оговорен сильно заранее. И если бы на то был форс-мажорные обстоятельства, но нет, причина буквально притянута за уши – необходимость участия в мероприятиях по случаю юбилея Гейдара Алиева. Иными словами, кроме как «демарш», назвать это нельзя – как будто Ильхам Алиев забыл о дне рождения отца. И ведь могли бы придумать уважительную причину, но нет же, просто демонстративно отменили визит.

Теперь вот чудовищные приговоры евразийцам. И вроде бы все они граждане Азербайджана, а значит, это внутреннее дело этой страны, но их посадка – это такой же щелчок по носу России. Сигнал как Москве: даже не пробуйте продвигать у нас какую-либо «мягкую силу» – пресечем и максимально жестко. Так и своим гражданам, которые имеют пророссийские убеждения, чтобы те держали их при себе. Полагаю, неслучайно, приговор выносится именно сейчас, хотя следствие длится уже несколько лет. Все это идеально ложится в цепочку событий, ведущих к резкому ухудшению отношений между Баку и Москвой.

Показательно еще одно «временное совпадение»: в это же время состоялся визит в Азербайджан главы МИД Украины. Между прочим, первый за три года. Возникает ощущение, что в ходе переговоров стороны планировали также обсудить не только чисто гуманитарные вопросы, но и те, которые пока не принято обсуждать публично в СМИ. Возможно, речь идет о согласовании и координации действий.

К слову, о гуманитарных вопросах. Баку не раз критиковали не только за декларируемую в СМИ проукраинскую позицию, но и фактическую поддержку украинской стороны – той же гуманитарной помощью. Впрочем, тут стоит напомнить о прошлогоднем скандале вокруг упоминания в документах украинских судов Азербайджана как одного из поставщиков оружия киевскому режиму. Конечно, официально Баку этого не признает, но, как известно, нет дыма без огня.

Кому выгоден взрывной рост напряжения между нашими странами? Выгодоприобретателей хватает. И это не только Украина, но, в первую очередь, те, кто хотел бы поколебать в регионе позиции России и Ирана. Это, безусловно, Турция, которая претендует на главенствующую роль во всем «тюркском мире», а также Британия, которая не первый год ведет против нас откровенную гибридную войну как на той же Украине, так и в регионах, где мы когда-то сходились в Большой игре – в Закавказье и Средней Азии. Причем, делает это руками той же Турции, которая давно является прокси британской разведки – недаром МИ-6 возглавляет бывший посол в Анкаре, друг Реджепа Эрдогана и убежденный пантюркист Ричард Мур. Можно также предположить участие израильской разведки, которая заинтересована в ослаблении России и Ирана в регионе и давно использует Азербайджан в качестве проводника своих интересов.

Вопрос лишь в том, насколько самостоятельную партию играет Баку? Понимают ли там, что углубляют пропасть между нашими странами, которая остается на годы и даже десятилетия? Делают ли это сознательно?

И понимают ли это российские власти и готовы ли противодействовать? Сегодня в России все чаще раздаются призывы ударить по азербайджанским мигрантам, закрыть рынки, депортировать и ввести визовый режим. Но ведь это ловушка, в которую нас заманивают, чтобы мы своими руками помогали Баку углублять пропасть между нами, снижая влияние России не только в Закавказье, но и на всем постсоветском пространстве.

Москва, Дмитрий Родионов

© 2025, РИА «Новый День»

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