Конец эпохи «Главлита»: расцвет вместо запрета?

В марте 2025 года в присутствии президента Владимира Путина культурное ведомство открестилось от литературы. Критический вакуум в управлении и поддержке отрасли послужил катализатором исторического прецедента – появления первого в истории российского права законопроекта о литературе.

Эксклюзивно для РИА «Новый День» эксперт по государственной культурной политике Лариса Михайлова, советник председателя партии «Справедливая Россия» по культуре, раскрывает детали только что подготовленного и пока недоступного публике документа.

Я предлагаю вам прочитать пояснительную записку авторов законопроекта и узнать, ждёт ли нас установление жесткой цензуры, привилегии для «избранных», превращение приоритета духовно-нравственных ценностей в идеологию или доступные книги, уход пошлости и пустоты из литературы и русское слово, которое перестаёт тонуть в подделках и фальши.

Впервые в истории российского законодательства разработан специальный закон, посвящённый литературной деятельности. С древнейших времён до настоящего дня литература находилась под государственным контролем исполнительной власти. В 19 веке цензура осуществлялась через Министерство внутренних дел и носила карательный характер. В советский период контроль был централизован в рамках Главного управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли при Совете Министров СССР, известного как Главлит. Он утверждал планы изданий, проверял тексты на соответствие марксистко-ленинской идеологии и выдавал разрешения на печать, обеспечивая воспитание «нового, советского» человека.

Постсоветский период не устранил ограничений, а трансформировал их формы. Несмотря на то, что Конституция 1993 года в статье 29, пункте 5 провозгласила: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается», эта норма не обеспечила ее практической реализации. Государственную цензуру сменила система скрытых фильтров. Диктат рынка сделал литературное производство зависимым от прибыли и тиражей. Медийная цензура проявлялась в формировании «коридора видимости», когда либеральные средства массовой информации продвигали удобные для рекламодателей и властей проекты, исключая из публичного пространства авторов без коммерческого потенциала или политической лояльности. Грантово-фондовая цензура выражалась в зависимости писателей от западных благотворительных фондов, которые навязывали глобалистскую повестку.

В результате литературная область оказалась разорвана между различными ведомствами. Ответственность за поддержку литературы распределена между Министерством культуры РФ, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, региональными органами власти и частными организациями. Отсутствие единого координирующего органа привело к хаотичности, непрозрачности и недостаточной эффективности мер поддержки. Литературный процесс утратил связь с общей культурной традицией, профессия писателя потеряла общественный вес, а литературное слово перестало быть инструментом духовного и гражданского развития.

В этих условиях необходим системный правовой ответ. Предлагаемый партией «Справедливая Россия» законопроект «О русской литературе, литературоведении и литературе народов Российской Федерации» устанавливает литературу как самостоятельную область государственной культурной политики. Он создаёт правовую основу для восстановления целостности литературного процесса, его непрерывного развития и защиты. Закон направлен на обеспечение всесторонней и непрерывной поддержки великого русского слова и литератур народов РФ, чтобы предотвратить внедрение чуждых смыслов и сохранить общероссийскую гражданскую идентичность.

Цели настоящего федерального закона: утвердить русскую литературу и литературы народов РФ в качестве стратегической основы духовно-нравственного развития общества, смысловой безопасности и культурного суверенитета государства; обеспечить устойчивое развитие литературного процесса в РФ на основе признания литературы смысловым стержнем национального сознания, установив её коммерческую составляющую в качестве вспомогательного механизма её распространения и популяризации; создать правовую, институциональную и кадровую систему, обеспечивающую достойные условия для творчества участников литературного процесса; сформировать единое многонациональное литературное пространство России, основанное на взаимном уважении, преемственности традиций и равноправии всех литератур, созданных на языках народов РФ.

Норма закона воспроизводит положения Конституции РФ с поправками, вступившими в силу 4.07.2020 года, и гласит: «Каждому гарантируется свобода литературного творчества». Ограничения не могут касаться содержания художественного произведения. Это положение сводит к минимуму возможность цензуры и подтверждает, что закон не вводит никаких идеологических рамок.

Впервые вводится юридическое определение понятия «русская литература» – это совокупность произведений словесного творчества, созданных на древнерусском и русском языках, основанная на устной народной традиции, сохраняющая преемственность от дохристианских времён через христианскую и советскую эпохи к современности, которая выражает мировоззрение многонациональной русской цивилизации, и является стержнем общественного сознания, исторической памяти и единства России, основанием гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Это закрепляет статус русской литературы как национального достояния и основы единого культурного пространства страны.

Вводится понятие «профессиональный писатель». Это физическое лицо, осуществляющее деятельность в области создания уникальных литературных произведений, имеющее высшее образование в профильных государственных образовательных организациях и/или подтвержденную квалификацию. При отсутствии высшего образования статус профессионального писателя может быть предоставлен физическому лицу без профильного образования при наличии подтверждённого творческого вклада. Также вводится категория «писатель (самодеятельный)» как лица, создающего литературные произведения в порядке свободного самовыражения, без профильного образования или институционального признания. Самодеятельный писатель может получить статус профессионального по прохождении специальной процедуры.

Учреждается Академия литературы и литературоведения РФ, которая, согласно законопроекту, является высшим научным и творческим учреждением, осуществляющим координацию и проведение фундаментальных исследований в области литературоведения, филологии, развития литературных процессов и сохранения литературного наследия народов РФ. Деятельность Академии направлена на обеспечение непрерывности литературного образования и преемственности между уровнями общего и профессионального образования, научно-методическое сопровождение талантливой молодёжи, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также разработку научных основ государственной политики в сфере литературы.

В законопроекте впервые устанавливается должность литературного работника. «Литературный работник – это специалист учреждения культуры, осуществляющий профессиональную деятельность по организации, популяризации и методическому сопровождению литературного процесса, включающей работу с произведениями литературы, формированием читательской среды, выявлением и развитием литературных талантов, а также взаимодействием с участниками литературного процесса». Должность литературного работника вводится в государственные, региональные и муниципальные учреждения культуры, связанные с литературной деятельностью, и предназначена для организации и развития литературного процесса на местном уровне.

Для обеспечения доступности литературы для граждан РФ создаётся Государственная издательская система. Это единая сеть федерального, регионального и муниципального уровней, находящаяся в ведении Министерства культуры РФ. В нее входят редакционные и издательские подразделения, типографии, цифровые платформы и подразделения по распространению, функционируют отделения, выпускающие литературу на языках народов РФ, в том числе входящих в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО. Она обеспечивает издание и распространение литературных произведений на русском языке и языках народов РФ, в том числе художественную, научную, справочную и учебную литературу, а также специализированные периодические издания. Кроме нее, в России действуют частные издательства и товаропроводящие структуры.

Следуя нормам, утвержденным указом президента РФ от 25 января 2023 года № 35 «О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утверждённые указом главы государства от 24 декабря 2014 года № 808» по «формированию государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение общероссийской гражданской идентичности, противодействие социокультурным угрозам и экстремизму, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа», законопроект закрепляет институт государственного заказа в качестве правовой нормы. Его реализация осуществляется через государственную издательскую систему на конкурсной основе с участием научных и образовательных подразделений Академии и отделений Союза писателей. Управление и контроль за реализацией заказа и использованием средств осуществляет Министерство культуры РФ.

Для защиты прав профессиональных писателей, обеспечения условий для литературного творчества и участия в реализации государственной культурной политики учреждается Союз писателей РФ. Он имеет статус центрального творческого союза писателей. Союз взаимодействует с Академией литературы и литературоведения, выдвигает кандидатуры в ее члены, участвует в обучении и воспитании молодых писателей, работает в связке с государственной издательской системой РФ, в том числе в части выдвижения произведений для государственного заказа и участия в экспертных комиссиях.

В целях обеспечения достойных условий труда писателей и других участников литературного процесса учреждается Литературный фонд РФ. Меры поддержки включают предоставление жилых помещений, медицинское обслуживание, выплату пособий, компенсацию расходов на участие в мероприятиях, техническое сопровождение, популяризацию творчества и другие.

Государство устанавливает обязательные требования к цифровым платформам, включая недопустимость искажения текстов и защиту авторских прав. Особое внимание уделяется использованию технологий идентификации и маркировки произведений, созданных с применением искусственного интеллекта, обеспечивая прозрачность их происхождения, определение степени участия человека в их создании и сохранность авторства.

Таким образом, законопроект «О русской литературе, литературоведении и литературе народов Российской Федерации» становится первым правовым актом, который закрепляет системное регулирование литературной сферы, закрепляет управление за Министерством культуры РФ, восстанавливает преемственность и обеспечивает непрерывное развитие словесного искусства, воспитание поколений новых мастеров слова на основе академического образования, предлагая вместо цензуры меры расцвета литературного процесса, объединяющего русскую литературу и литературы народов РФ на основе единых духовно-нравственных ценностей.

Москва, эксперт по государственной культурной политике Лариса Михайлова

