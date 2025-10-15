Хайп или непрофессионализм? Скандал с нецензурщиной самарского губернатора как признак деградации власти

В политологическом сообществе активно обсуждается скандал вокруг губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который накануне грубо и с использованием нецензурной лексики отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Как считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, этот инцидент является признаком деградации власти.

РИА «Новый День» приводит мнение эксперта, высказанное им в телеграм-канале, полностью:

Почему эпатаж губернаторов ведет к деградации власти... История с губернатором Самарской области вновь заставляет задуматься о том, какой образ власти мы готовы терпеть и что на самом деле нужно избирателям. Скандалы с нецензурной бранью в адрес подчиненных, показные «стрелки» с рэпперами и прочие попытки выглядеть «брутальным» – это не прорыв в коммуникации, а путь к деградации государственной власти.

Складывается впечатление, что некоторые политтехнологи и пиарщики, работающие с главами регионов, усвоили лишь самые странные уроки зарубежного популизма. Им кажется, что быть политиком – это значит копировать Трампа или Милея, но в региональном масштабе. Создать образ «крутого пацана», который «забивает» проблемы на кулаках и говорит на языке улицы. Но эта модель – грубейшая ошибка.

Политика – это, прежде всего, профессия. Это управление, компетенция и высочайшая ответственность. Избиратели ждут от губернатора не брутального матершинника, если Трамп где-то и такой – то это исключение из правил (что позволено Юпитеру, как известно), а эффективного менеджера, способного наладить работу ЖКХ, построить дороги, развивать экономику и социальную сферу. Политик должен быть хорошим коммуникатором, чья речь – инструмент убеждения и объединения, а не унижения. Он должен быть опорой и образцом для граждан, а не источником стыда и фейспалма и кукожа.

Хайп, который кому-то кажется смешным и удачным, на деле является пошлостью и грубостью, разъедающей основы государственности изнутри. Он дискредитирует не только конкретного чиновника, но и всю вертикаль власти, создавая у людей устойчивое впечатление, что наверху сидят непрофессионалы и хамовитые выскочки. Так что сворачивать такую работу нужно не только в Самаре, но и во всех остальных регионах, где подобные «стратегии» рассматриваются как способ повысить рейтинг.

Есть и другая, не менее тревожная версия. Резкое, неадекватное и раздражительное поведение – это может быть не пиар, а следствие глубоких личных проблем. В том числе проблем со здоровьем, хронического стресса или вредных привычек. Если это так, то это вопрос уже не к пиар-команде, а к системе кадровых назначений и медицинского контроля. Государственная должность – не место для срывов.

Власть не может и не должна опускаться до уровня маргинальных субкультур. Ее сила – в уважении, компетентности и порядке. Пора вернуть в политику профессионализм, а эпатаж оставить тем, кто не несет ответственности за жизни миллионов. Собственно, прямые честные выборы как бы и решают эту задачу, не избирать всяких там с 80% результатами.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube