Последний Давос перед развалом Евросоюза

Так называемый Всемирный экономический форум в Давосе рискует стать последним крупным мероприятием в Европе в ее нынешнем виде. Тенденция такова, что мировой порядок все-таки претерпит серьезные изменения, а одним из последствий станет развал Евросоюза при содействии США. Об этом пишет в своей статье президент компании «БлэкХос», член Союза писателей России и Союза журналистов России Владимир Соколов.

РИА «Новый День» приводит мнение эксперта в авторской колонке:

Президент США Дональд Трамп не просто опоздал на открытие Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе – он демонстративно игнорировал это открытие, поскольку не считает более сборище отставных политиков и наркоманов форумом да ещё и всемирным, и уж тем более, экономическим.

Президент Трамп перед отлетом в Давос предупредил, что ждет от участников ВЭФ не диалога, ему там разговаривать не с кем и не о чем, а принятия всем западным кагалом новых правил игры, которые установили и будут впредь устанавливать США. Никаких дискуссий на эту тему Трамп не собирается ни с кем проводить.

Это видно по ситуации с Гренландией. Трамп всем отчётливо сказал, что ему, то есть Соединённым Штатам, а он разницы не видит и никому не советует в этом вопросе отделять одно от другого, нужна Гренландия для обеспечения безопасности США. Кстати, прав абсолютно. С ракетного полигона в Хибинах гиперзвуковые ракеты летят по прямой в США считанные минуты. И летят как раз через Гренландию. А там только две собачьих упряжки, ибо ничего большего для защиты у Дании нет!

Конечно, Гренландию Трампу надо брать, тут и разговоров быть не может. Неугомонный дедушка Дони выложил на своей странице в соцсети Truth Social фотографию, где он вместе с вице-президентом Вэнсом и начальником Госдепа Рубио водружает флаг США в центре Гренландии. Всё, дамы и господа, а точнее, шавки брюссельские, вопрос решён. Какой вам ещё Давос?

Только что президент Трамп порадовал любителей экзотики новым перлом. На своей странице на всеобщее обозрение президент США выложил глубокую мысль: «Когда уже мы поймем, что враг внутри? Китай и Россия – это страшилки, настоящая угроза – это ООН и НАТО».

Как говорят, слезайте ребята, приехали – дальше дилижанс, где кучером дедушка Дони, не поедет. Нет, он поедет, но уже без вас.

Трамп назвал Владимира Путина мировым лидером и официально пригласил его в «Совет мира» по урегулированию ситуации в Газе, хотя все понимают, а Трамп этого и не скрывает – речь в открытую идёт об альтернативе ООН.

Отметим в скобках, что в Кремле пока не ответили на приглашение Трампа Путину. Сказали, что внимательно его изучают. И заодно вскользь отметили, что Трамп, если он захватит Гренландию, точно будет самым выдающимся президентом США.

Говорят, старик Дони прямо поплыл от удовольствия, когда ему сообщили о реакции Москвы по Гренландии, а уж такого комплимента ему ещё никто не отвешивал.

Давайте, однако, посмотрим на ситуацию без лишних эмоций, которые никак не способствуют трезвому взгляду и холодному расчёту. Итак, вопрос: сможет ли Трамп своим «Советом мира» сперва формально подменить, а потом и ликвидировать ООН?

Только что, выступая перед послами иностранных государств во время вручения верительных грамот, президент России Владимир Путин ещё раз сказал, о чём говорил не раз, что альтернативы ООН нет. При этом, правда, глава нашего государства употребил слово «пока». Это значит, что в России прекрасно понимают, что ООН в нынешнем виде совершенно недееспособная, бесполезная, а местами и вредная структура. Но замены ООН пока нет, а потому ни Евросоюз, ни БРИКС или ШОС, уж не говоря про трамповский «Совет мира», не могут претендовать на организацию всемирного масштаба. Как верно и то, что ООН явно устарела, исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Трамп открыто тянет одеяло на себя и хочет возглавить «совет» всего мира, а стало быть, и диктовать этому миру свои правила и условия. При этом Трамп вполне понимает, что с Китаем и Россией надо считаться, без ведущих сегодня стран новый мировой порядок не построить.

А что нужно для нового мирового порядка? Надо ли начинать мировую реконструкцию с ликвидацией ООН? Судя по всему, в Белом доме отдают себе отчёт в том, что здесь последовательность действий, а потому среди первых угроз стабильности в мире назвали НАТО. Про Евросоюз Трамп в этом спиче ничего не сказал, но этого и не надо было делать, ибо всё давно сказано. Трампу на днях сказали, что президент Франции Макрон против того, что США хотят забрать Гренландию. Трамп улыбнулся и махнул рукой: «Макрон? Ему недолго осталось». Это значит, что в Белом доме решили заменить Макрона на что-то более приличное. А то ведь правда – стыдоба одна! Макрону его мужеподобная жена перед самым Давосом дала в глаз и теперь несчастный Эммануэль ходит везде в тёмных очках. Так и в Давос приехал – ни стыда, ни совести! Кстати, надо срочно выписать премию и вручить её лично бабадедушке Брижит-Мишелю за вклад в борьбу с европейскими защитниками независимой Гренландии. А то ишь, чего выдумал «сбитый лётчик» – 15 французских спецназовцев Макрон десантировал на остров для защиты суверенитета. После чего пригласил Трампа в Париж на ужин. Новоиспечённый «Нобелевский лауреат», говорят, просил передать Макрону, что он лягушек не ест, а потому гудбай-адью и бонапети.

Безусловно, захват Соединённым Штатами Гренландии, если такое состоится, а всё к тому идёт, расколет Евросоюз не просто на части, а вдребезги, в осколки.

Но дело тут намного серьёзнее. Колоссальные затраты на содержание НАТО лежат почти полностью на плечах США. Доля США в оборонных расходах НАТО в прошлом году составила 64% от общих расходов, а они в прошлом году выросли до 1,404 триллиона долларов. Без малого триллион США отдаёт на НАТО!

А какова боевая мощь Североатлантического военного блока? Да никакая! Ракеты российские они не видят на радарах, уж не говоря о том, чтобы могли сбивать. Войска НАТО деморализованы, выучки никакой, навыков нет. Это было когда-то пугало, теперь же – страшилка картонная. Кто же сегодня боится сие недоразумение, которое доллары жрёт триллионами, а толку никакого?

Наверняка Трамп развалит НАТО. Оно лично ему не нужно от слова совсем. Евросоюз насквозь пронизан коррупцией, деградировал полностью. Скоро ЕС сам откинет копыта, в этом никаких сомнений. Мы поблагодарим мысленно за это киевский нацистский режим, без них Брюссель ещё долго бы дёргал лапками и называл себя «столицей Европы».

В России продолжается Крещенская неделя. 21 января, Розданный день, а в народном календаре это Емеля зимний. Если снег на Емелю идёт, хлеба много будет. Нынче в России снегопады кругом. Вот уж зима выдалась! Значит, будем с хлебом. А будет хлеб – будет и песня!

Москва, Владимир Соколов, президент компании «БлэкХос», член Союза писателей и Союза журналистов России

© 2026, РИА «Новый День»

