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Транспорт

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Публикации за 19.12.16

Тверской инспектор ГИБДД украл иномарку эвакуатором

Тверской инспектор ГИБДД украл иномарку эвакуатором

В Твери инспектор ДПС украл иномарку, чтобы продать ее в Москве, сообщает портал Tverigrad.ru.

Инспектор ГИБДД Калининского района Твери попытался угнать автомобиль Mitsubishi от дома в Заволжском районе. Правоохранитель вызвал эвакуатор, автомобиль погрузили, и все участники процесса отправились в Москву, чтобы продать машину.

На выезде из Твери угонщика в форме уже ждали сотрудники управления собственной безопасности МВД, оперативники угрозыска и коллеги угонщика из ГИБДД. Судя по материалам, переданным правоохранителями СМИ, так машины похищались инспектором не первый раз, и он уже был в оперативной разработке.

В отношении угонщика в форме возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, «кража, совершенная в крупном размере». «Гайца» ожидает до шести лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей. Сейчас полицейский арестован.

Тверь, Алексей Усов

Тверь. Другие новости 19.12.16

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