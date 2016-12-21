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Транспорт

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Публикации за 21.12.16

В МВД назвали самую угоняемую марку автомобиля в России

В МВД назвали самую угоняемую марку автомобиля в России

В России за полгода было угнано 13 тыс. 859 автомобилей и похищено 20 тыс. 350. При этом, по статистике МВД, в целом за год число угонов снизилось на 17,9%, а краж – на 19,4%.

Самая угоняемая модель в полугодии – «Лада» (5 тыс. 142 угона). Самым большим спросом у угонщиков пользуется Hyundai Solaris (845 угонов). Одной из причин частых угонов именно Solaris является то, что автомобиль пользуется в России большой популярностью, отметили в МВД. Кроме того, у «Солярса» легко взломать штатную охранную систему.

На втором месте по угоняемости – Toyota. За первое полугодие было угнано более 2,6 тыс. разных «Тойот». Далее следуют KIA Rio, Ford Focus, Renault Logan и Mazda 3.

Угон и кража автомобиля – разные понятия. Угоняют в том числе чтобы «покататься» и бросить машину (без корыстных целей), а крадут – исключительно для продажи.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 21.12.16

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