NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Транспорт

■■■■■■■■■

Публикации за 18.01.17

ФАС снова займется бешеными ценами в кафе аэропортов

ФАС снова займется бешеными ценами в кафе аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновит проверку цен в кафе российских аэропортов. Об планах ведомства заявил глава ФАС Игорь Артемьев сегодня в Совете Федерации.

Как сообщает РИА Новости, один из сенаторов обратил внимание главы ФАС на то, что в аэропортах стоимость воды и чая в несколько раз выше, чем на железнодорожных вокзалах. На это Артемьев ответил: «Мы действительно установили границы рынка, поскольку там закрытая зона, как граница аэропорта. И поэтому эти компании являются монопольными или, если там 3-4 кафе, занимающих доминирующее положение часто. И мы их оштрафовали в свое время, – ответил Артемьев. – Может, мы ослабили эту работу. Спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова».

В ноябре 2011 года ФАС после жалоб пассажиров заподозрила сети «Кофе Хаус» и «Шоколадница» в завышении цен в ресторанах в аэропорту Домодедово и начала проверку. Рестораторы тогда объясняли, что высокие цены в аэропортах обусловлены дорогой арендой и затратами на логистику. Однако многие кафе в аэропортах все же снизили цены на 10-15%, причем не дожидаясь решения ФАС.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 18.01.17

Командир самолета «Благовещенск – Москва» развернул лайнер из-за неполадок. / За опасное вождение можно лишиться прав. Госдума ужесточает ответственность для лихачей и стритрейсеров. / В Челябинске экстренно приземлился самолет «Хельсинки – Екатеринбург». И еще 6 бортов из Москвы, Петербурга и Краснодара.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter