ФАС снова займется бешеными ценами в кафе аэропортов

Публикации за 18.01.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возобновит проверку цен в кафе российских аэропортов. Об планах ведомства заявил глава ФАС Игорь Артемьев сегодня в Совете Федерации.

Как сообщает РИА Новости, один из сенаторов обратил внимание главы ФАС на то, что в аэропортах стоимость воды и чая в несколько раз выше, чем на железнодорожных вокзалах. На это Артемьев ответил: «Мы действительно установили границы рынка, поскольку там закрытая зона, как граница аэропорта. И поэтому эти компании являются монопольными или, если там 3-4 кафе, занимающих доминирующее положение часто. И мы их оштрафовали в свое время, – ответил Артемьев. – Может, мы ослабили эту работу. Спасибо за совет. Мы займемся сейчас этим с удовольствием снова».

В ноябре 2011 года ФАС после жалоб пассажиров заподозрила сети «Кофе Хаус» и «Шоколадница» в завышении цен в ресторанах в аэропорту Домодедово и начала проверку. Рестораторы тогда объясняли, что высокие цены в аэропортах обусловлены дорогой арендой и затратами на логистику. Однако многие кафе в аэропортах все же снизили цены на 10-15%, причем не дожидаясь решения ФАС.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 18.01.17

Командир самолета «Благовещенск – Москва» развернул лайнер из-за неполадок. / За опасное вождение можно лишиться прав. Госдума ужесточает ответственность для лихачей и стритрейсеров. / В Челябинске экстренно приземлился самолет «Хельсинки – Екатеринбург». И еще 6 бортов из Москвы, Петербурга и Краснодара. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»