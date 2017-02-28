Из-за схода вагонов с рельсов закрыто движение по Транссибу / Повреждено 800 метров железнодорожного полотна

Публикации за 28.02.17

Следователи проводят доследственную проверку по факту схода с рельсов 25 вагонов с углем на перегоне Атамановка – Кручина Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

«Жертв и пострадавших нет, в результате схода повреждено три опоры контактной сети, около 800 метров железнодорожного пути, движение по Транссибирской магистрали приостановлено», – говорится в сообщении. Проводятся проверочные мероприятия. Следователи устанавливают причины произошедшего, а также размер причиненного ущерба. Они опрашивают членов локомотивной бригады и очевидцев ЧП.

Как рассказали в пресс-службе ЗабЖД, сход вагонов произошел 27 февраля в 23:05 московского времени. Для ликвидации последствий происшествия к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Чита, Борзя и Шилка. На место происшествия выехало руководство Забайкальской железной дороги. Кроме того, в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

В связи со сходом вагонов задержаны пассажирские поезда №391 Благовещенск – Чита,

№43 Хабаровск – Москва, №601 Приаргунск – Чита и пригородный поезд №6011 Чита – Карымская. Отмечается, что пассажиров поездов №391 и №6011 Приаргунск – Чита в 01:50 отправили со станции Маккавеево на четырех автобусах в Читу.

Сейчас специалисты прорабатывают оптимальную схему дальнейшей перевозки пассажиров поездов №43 и № 601, задержанных по станции Карымская. Для них организовано обеспечение питанием. Движение пригородного поезда № 6034 Чита – Карымская временно отменено.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 28.02.17

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