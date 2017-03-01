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Транспорт

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Публикации за 01.03.17

Проезд по платным участкам автодороги М-4 «Дон» подорожал

Проезд по платным участкам автодороги М-4 «Дон» подорожал

С 1 марта плата за проезд на семи из девяти платных участков автодороги «Дон» повысится соразмерно уровню инфляции в прошлом году. Об этом государственная компания «Автодор».

«Программа деятельности «Автодора» предусматривает ежегодную индексацию платы за проезд транспортных средств. Индексация осуществляется с учетом накопленного сводного индекса потребительских цен. По данным Росстата, его рост за 2016 год составил 5,4%. С 1 марта на участках автодороги М-4 тарифы будут приведены в соответствие с уровнем 2017 года», – уточняется в сообщении пресс-службы.

Повышение стоимости проезда затронет следующие участки автодороги: 21-93 км; 225-260 км; 287-322 км; 330-414 км; 414-464 км; 492-517 км; 544-633 км.

Напомним, что протяженность автодороги М-4 «Дон» (Москва – Краснодар) превышает 1,5 тыс. км. Основная часть трассы является составной частью европейского маршрута Е115. До 2019 предполагается реконструировать и построить новые участки общей протяженностью около 800 км. В итоге вся магистраль будет соответствовать первой технической категории: она станет четырехполосной, с разделенными встречными потоками движения и развязками в разных уровнях.

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