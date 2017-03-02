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Транспорт

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Публикации за 02.03.17

Каждая восьмая заправка в России продает суррогатный бензин

Каждая восьмая заправка в России продает суррогатный бензин

В результате проверок АЗС по всей России выяснилось, что 18% из них работают с нарушениями, в том числе продают некачественное топливо. Об этом сообщил Росстандарт на заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов.

Топливом с нарушениями физико-химических свойств торгуют 12% всех заправок, сообщили специалисты Росстандарта по итогам проверки 1536 АЗС. Стоит отметить, что этот показатель существенно снизился за последние пять лет. Так в 2015 году он был рекордно высоким, нарушения были найдены на 42,5% заправочных станций, передает .

Кроме того, почти вдвое снизился уровень нарушений на нефтебазах – с 40% до 21,5%. Однако специалисты Росстандарта считают, что контроль продаж бензина в рознице должен быть ужесточен, например, за счет введения паспортизации топлива перед отгрузкой с нефтебаз.

Ранее Минпромторг выступал с инициативой введения оборотных штрафов в размере 1% за продажу некачественного топлива, однако в правительстве возникли разногласия по этому вопросу. Против выступило Минэконоразвития.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.03.17

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