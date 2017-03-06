Минпромторг расширил список облагаемых «налогом на роскошь» иномарок

Публикации за 06.03.17

Министерство промышленности и торговли России расширило на 201 позицию список дорогих авто, облагаемых повышенным транспортным налогом. В список включаются автомобили стоимостью свыше 3 млн руб.

Налог на роскошные автомобили рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов. Для машин, стоящих 3-5 млн руб., он составляет от 1,1 до 1,5; для автомобилей стоимостью 5-10 млн руб.– 2; для стоящих от 10-15 млн руб.– 3. Раздел «от 3 млн до 5 млн руб.» пополнился на 19% – до 424 позиций, «от 5 млн до 10 млн руб.» – на треть, до 320 позиций. Категория «от 10 млн до 15 млн руб.» расширилась с 76 до 95 позиций. Среди машин дороже 15 млн руб. новый список пополнили три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce, отмечает «Коммерсантъ».

Осенью прошлого года стало известно, что ставка налога на дорогие автомобили может измениться. В Федеральной налоговой службе предложили повысить нижнюю планку стоимости входящих в перечень машин, полагая, что премиальной должна считаться машина стоимостью от 3,5 млн руб. и выше.

«Налог на роскошь» появился в 2014 году. Он рассчитывается исходя из количества лошадиных сил, региональной ставки транспортного налога и повышающего коэффициента, который зависит от стоимости. В итоге, по данным налоговиков, сегодня владельцы таких машин в среднем платят в бюджет от 50 тыс. рублей в год.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.03.17

Один из пассажиров в Пулково сообщил, что в его багаже – бомба. / Екатеринбургские гаишники ловят водителей с грязными номерами и заставляют их мыть. / Минтранс: тарифы на авиаперевозки в России могут вырасти. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»