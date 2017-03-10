КС позволил требовать с виновника ДТП оплату новых запчастей

Публикации за 10.03.17

Конституционный суд (КС) РФ вынес важное решение, разъяснив, что при недостаточности размера страховой выплаты, которая восполняет расходы на ремонт поврежденного при ДТП транспортного средства только с учетом износа деталей, потерпевший вправе взыскать разницу с виновника аварии в судебном порядке. Суд КС признал такие нормы конституционными.

Также отмечается, что суды в праве уменьшить сумму ущерба, если в ходе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также, если виновник ДТП найдет иной разумный способ исправления повреждений имущества.

Напомним, с жалобой в КС на несколько статей Гражданского кодекса России обратились автолюбители из Краснодарского края. Они после ДТП получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Суды отказали заявителям в выплатах сумм, которые составляют разницу между ущербом, рассчитанным с учетом и без учета износа деталей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.17

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Ссылки по теме http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3322 ►

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