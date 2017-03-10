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Транспорт

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Публикации за 10.03.17

КС позволил требовать с виновника ДТП оплату новых запчастей
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

КС позволил требовать с виновника ДТП оплату новых запчастей

Конституционный суд (КС) РФ вынес важное , разъяснив, что при недостаточности размера страховой выплаты, которая восполняет расходы на ремонт поврежденного при ДТП транспортного средства только с учетом износа деталей, потерпевший вправе взыскать разницу с виновника аварии в судебном порядке. Суд КС признал такие нормы конституционными.

Также отмечается, что суды в праве уменьшить сумму ущерба, если в ходе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также, если виновник ДТП найдет иной разумный способ исправления повреждений имущества.

Напомним, с жалобой в КС на несколько статей Гражданского кодекса России обратились автолюбители из Краснодарского края. Они после ДТП получили от страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учетом износа деталей. Суды отказали заявителям в выплатах сумм, которые составляют разницу между ущербом, рассчитанным с учетом и без учета износа деталей.

Москва, Иван Гридин

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