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Транспорт

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Публикации за 13.03.17

Skoda отзывает в России более 43 тысяч автомобилей
Фото: Шкода – Drom.ru

Skoda отзывает в России более 43 тысяч автомобилей

Росстандарт сообщил об отзыве на российском рынке, 43,2 тыс. автомобилей моделей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti и Rapid. Отзыву подлежат машины, реализованные с 2012 по 2016 годы, сообщили в ведомстве. Причиной отзыва автомобилей с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это влечет потерю герметичности системы и включению сигнальной лампы.

Производитель намерен обновить программное обеспечение блока управления коробки передач, а все работы для владельцев будут бесплатны и проводиться за счет компании-производителя. Ранее стало известно, что в России будут отзовут 22,263 тыс. внедорожников марки Suzuki Grand Vitara, напомнимает «Коммерсантъ». «Причиной отзыва является недостаточная прочность заднего вала переключения передач. В случае его поломки переключение передач механической коробки во время использования станет невозможным», – говорилось в заявлении Росстандарта.

До этого российский дилер Mazda, компания «Мазда Мотор Рус», приступил к отзыву 12,3 тыс. автомобилей в России из-за возможного неправильного срабатывания подушек безопасности. Отзыву подлежат модели Mazda 6 GG/GY, реализованные с 14 марта 2005 по 19 мая 2008 года. Напомним, в 2018 году в России начнется выпуск кроссовера Skoda Kodiaq. В Skoda отметили, что пока не принято решение, где собирать Kodiaq – на заводе в Калуге или в Нижнем Новгороде.

Москва, Иван Гридин

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