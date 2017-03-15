Автовладельцам придется самим платить за мелкие аварии / Страховщики предлагают ввести неоплачиваемую часть убытка в ОСАГО

Публикации за 15.03.17

Автостраховщики предложили ввести франшизу в ОСАГО. По их мнению, возмещение ущерба мелких аварий в размере до 10-15 тысяч рублей, автомобилисты могут выполнять самостоятельно. Правозащитники считают инициативу страховщиков неплохой идеей, если норма поможет удешевлению страхового полиса. Однако эксперты считают, что скидок от текущих тарифов автомобилистам ждать не стоит.

С предложением введения в обязательное страхование гражданской ответственности неоплачиваемой части убытка выступил Российский союз автостраховщиков (РСА), пишет «Коммерсант». Представители страховых компаний, считают, что переход на ОСАГО с франшизой может решить проблему убыточности без удорожания страховки.

Однако в РСА нет единого мнения на тот счет, будет ли франшиза учитываться только в случае, если ущерб не превышает размера неоплачиваемой части убытка, или же правило будет применяться при любых авариях. Решение этого вопроса страховщики оставили Банку России, как регулятору этой сферы деятельности. В свою очередь ЦБ скептически настроен по отношению к изменениям в вопросах тарифов ОСАГО.

По словам президента союза Игоря Юргенса, полис с франшизой будет походить на каско: по желанию автомобилист сможет добавить нужные опции в страховку. Такой подход удобен, например, для жителей сельской местности, которые не заинтересованы в полном страховом покрытии, а в больше степени смотрят на стоимость полиса.

В свою очередь защитники автомобилистов критически отзывают об обязательной франшизе. В частности, они напоминают о тех водителях, которым будет попросту не по карману возместить ущерб даже в 15 тысяч рублей. Страховщики понимают, что взыскание ущерба с физлиц – дело сложное, и стараются отстраниться от этой проблемы.

В то же время «Синие ведерки» инициативу РСА поддержали. Пару лет назад движение автоактивистов выступало с подобной идеей. Однако в этом случае полис ОСАГО должен подешеветь в два-три раза, считают в организации. Вместе с тем, показатели последних месяцев не дают надежду на то, что тарифы снизятся. Так за январь страховщики получили 14 млрд рублей премий, а выплатили 14,3 млрд рублей. Что говорит о том, что скидок в случае реализации идеи автомобилистам ждать не стоит.

Москва, Зоя Осколкова

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