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Транспорт

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Публикации за 20.03.17

Переобуть авто на лето станет дороже / Производители предрекли рост цен на автопокрышки

Переобуть авто на лето станет дороже Производители предрекли рост цен на автопокрышки

Мировые лидеры по производству автомобильных шин заявили о предстоящем подорожании продукции. Причиной стал рост цен на сырье, в частности, сильно выросла стоимость каучука.

О росте стоимости автопокрышек сообщили Goodyear, Pirelli, Continental и Hankook. Сырье для производства шин выросло в цене еще в конце прошлого года. Некоторые компании уже сменили ценники, другие собираются это сделать к апрелю.

Каучук в последнее время подорожал на 9%, на столько же вырастет цена на шины Pirelli. Дешевле всего автолюбителям обойдется Hankook, покрышки этой компании подорожают на 5%. Рост стоимости Goodyear составит 8%, пишут немецкие СМИ.

Подорожание коснется покрышек как для легковых, так и для грузовых автомобилей, а также летних и зимних шин. Эксперты считают, что в цене вырастут шины не только импортного, но и отечественного производства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.17

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