«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч Lada Kalina и Granta из-за технической проблемы

Публикации за 21.03.17

«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления, сообщает Росстандарт. Это касается 106 тыс. 723 автомобилей с механической коробкой передач.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 3 сентября 2015 года по настоящее время. Список VIN-кодов машин, подлежащих отзыву, опубликован на сайте ведомства.

Владельцам автомобилей, попавших под программу отзыва, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На машинах установят защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок, отмечается в сообщении Росстандарта. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые, добавили в ведомстве. Все ремонтные работы будут проводиться для владельцев бесплатно.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.03.17

Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст». / В Крыму иномарка врезалась в автобус с детьми из «Артека» (ФОТО, ВИДЕО). / В поезде мигрант из Узбекистана изнасиловал 17-летнюю девушку и оглушил ее спутника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»