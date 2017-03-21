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Публикации за 21.03.17

«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч Lada Kalina и Granta из-за технической проблемы
фото smart-pics.ru

«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч Lada Kalina и Granta из-за технической проблемы

«АвтоВАЗ» отзывает более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta из-за перетирания топливной трубки тросом сцепления, сообщает Росстандарт. Это касается 106 тыс. 723 автомобилей с механической коробкой передач.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 3 сентября 2015 года по настоящее время. Список VIN-кодов машин, подлежащих отзыву, опубликован на .

Владельцам автомобилей, попавших под программу отзыва, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. На машинах установят защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок, отмечается в сообщении Росстандарта. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые, добавили в ведомстве. Все ремонтные работы будут проводиться для владельцев бесплатно.

Москва, Светлана Петрова

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