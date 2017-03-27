Кабмин разрешил менять водительские права в МФЦ

Правительство РФ позволило многофункциональным центрам выдавать водительские удостоверения взамен ранее выданных. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина. В настоящее время российские водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции.
Кроме того, правительство уточнило порядок замены прав до истечения срока их действия. В документе предусматривается возможность получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет при условии предоставления медицинского заключения. До сих пор в случае замены водительского удостоверения до истечения срока его действия этот срок не мог быть изменен.
В кабмине пояснили, что цель этих новшеств – повышение качества предоставления госуслуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан и снижение коррупционных рисков.
Москва, служба информации
Москва. Другие новости 27.03.17
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