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Транспорт

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Публикации за 27.03.17

Кабмин разрешил менять водительские права в МФЦ

Кабмин разрешил менять водительские права в МФЦ

Правительство РФ позволило многофункциональным центрам выдавать водительские удостоверения взамен ранее выданных. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на кабмина. В настоящее время российские водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции.

Кроме того, правительство уточнило порядок замены прав до истечения срока их действия. В документе предусматривается возможность получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет при условии предоставления медицинского заключения. До сих пор в случае замены водительского удостоверения до истечения срока его действия этот срок не мог быть изменен.

В кабмине пояснили, что цель этих новшеств – повышение качества предоставления госуслуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан и снижение коррупционных рисков.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 27.03.17

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