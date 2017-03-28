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Транспорт

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Публикации за 28.03.17

Российская велогонщица продает «олимпийский» BMW (ФОТО)
Фото со страницы Ольги Забелинской в Facebook

Российская велогонщица продает «олимпийский» BMW (ФОТО)

Российская велогонщица, олимпийская чемпионка Ольга Забелинская решила избавиться от подаренного ей государством за победу в Играх-2016 в Рио-де-Жанейро автомобиля BMW X4. Серебряная медалистка разместила соответствующее объявление на своей страничке в Facebook.

За немецкую машину она рассчитывает выручить 2,75 млн рублей и торговаться не хочет. В объявлении также опубликована фотография автомобили и описание комплектации. Напомним, спортсменка завоевала в Рио-де-Жанейро серебряную медаль в раздельной гонке. Забелинская отличилась и на Олимпийских играх в 2012 году. Тогда россиянке финишировали третьими в групповой гонке. Кроме того, она завоевала «бронзу» в раздельной гонке.

Напомним, пару недель назад «олимпийский» кроссовер решила продать чемпионка по спортивной гимнастике, двукратная победительница Игр Алия Мустафина. Минувшим летом аналогичный автомобиль продала выигравшая Олимпиаду синхронистка, пожелавшая сохранить инкогнито. Кроме того, объявление о продаже машины делала и пловчиха Юлия Ефимова. Она на Играх в Рио завоевала две серебряные медали.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.17

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