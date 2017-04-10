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Транспорт

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Публикации за 10.04.17

В России готовят новые изменения в Правила дорожного движения / Речь идет о круговом движении и «зоне успокоенного движения»

В России готовят новые изменения в Правила дорожного движения Речь идет о круговом движении и «зоне успокоенного движения»

В России могут ввести очередные изменения в Правила дорожного движения, что приблизит их стандарты к общеевропейским, пишет «» со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

По данным издания, одно из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сейчас приоритет во время движения по кругу у тех, кто на него въезжает. Если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу», въезжающий на круговой перекресток обязан уступить движение. Новая схема станет «наиболее эффективной».

Такие поправки хотели ввести в России еще в 2006 году. С подобной идеей выступал бывший начальник ГИБДД России Виктор Кирьянов. Авторы поправок считают, что нововведение позволит избавить россиян от трудностей на автодорогах за рубежом.

Помимо этого, Игорь Шувалов на правительственном совещании по вопросам безопасности дорожного движения поручил проработать вопрос о введении в законодательство и в Правила дорожного движения нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям при этом будет запрещено совершать обгоны и двигаться со скоростью более 20 км/ч.

Напомним, в последний раз изменения в Правила дорожного движения в России вступили 4 апреля. Теперь граждане России в случае потери водительского удостоверения смогут получить новые документы в Многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме того, автолюбители, использующие резину с шипами, должны устанавливать знак «Ш» на свой автомобиль. Также обозначать себя должны и водители, которые имеют проблемы со слухом, у которых развита глухота: им законодатели отвели желтый круг с тремя точками.

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