Автошколам хотят разрешить принимать экзамены на водительские права

Публикации за 10.04.17

Автошколы просят передать им право на прием водительских экзаменов, в Госавтоинспекции не прочь отказаться от двух испытаний из трех – теории и автодрома, чтобы облегчить нагрузку на сотрудников, которых и так не хватает. Однако проект приказа, разработанный МВД, ранее не прошел антикоррупционную экспертизу. К тому же, по оценкам экспертов, только в 30 регионах страны есть школы, которые соответствуют требованиям чиновников.

Обращение от «Гильдии автошкол» о передаче полномочий ГИБДД по приему водительских экзаменов автошколам было передано в комитет Госдумы по транспорту, пишет RT. Представители организации надеются, что парламентарии направят инициативу в правительство.

Стоит отметить, что МВД уже пыталось продвигать подобную идею в прошлом году. Однако тогда у Министерства юстиции возникли замечания к документу, он так и не был принят. Теперь проект был доработан и вновь направлен на рассмотрение.

В частности, документ устанавливает требования к автошколам, которых хотят допустить к приему экзаменов. В первую очередь организации, предоставляющие услуги по обучению вождению, должны иметь в распоряжении компьютерные классы для приема теоретической части экзамена. Также обязательным условием является наличие автоматизированного автодрома, где выполнение заданий и обработка результатов осуществляются без непосредственного участия экзаменатора. К тому же наделить правом приема экзаменов предлагается только те школы, ученики которых стабильно демонстрируют высокий уровень успеваемости.

В ГИБДД хотят передать полномочия в части приема экзаменов у потенциальных водителей в основном из-за дефицита кадров. Так за последние пять лет на дорогах России число автомобилей выросло на 35%, тогда как личный состав дорожно-патрульной службы сократился почти на четверть. Кроме того, собственных площадок у ГИБДД почти нет, все экзамены проводятся на территориях автошкол.

Между тем, только 500 из семи тысяч действующих автошкол соответствуют требованиям, предъявляемым МВД. Однако даже они могли бы снизить нагрузку на государственных инспекторов, считают в «Гильдии автошкол». Примечательно, что в мировой практике полиция не занимается приемом экзаменов – это делают общественные организации или муниципальные службы.

Москва, Зоя Осколкова

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