В России задумали ограничить продажу билетов на поезда курильщикам-нарушителям

Публикации за 14.04.17

Минтранс России прорабатывает инициативу по ограничению продаж билетов на поезда дальнего следования курильщикам-нарушителям. Соответствующее обращение поступило от Союза транспортников России, и сейчас ведется обсуждение этого предложения, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Такое обращение поступило в Минтранс от Союза транспортников России, – сообщили в министерстве. – В настоящее время оно прорабатывается совместно с причастными структурами». В Минтрансе при этом отметили, что «окончательных решений пока не принято».

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочка «РЖД») выступила с предложением отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования. Речь идет об ограничении продажи билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения. В ФПК также сообщали о подготовке ряда других инициатив, направленных «на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства».

Кроме того, отмечалось, что ФПК собирается запретить курение в поездах электронных сигарет.

Москва, Светлана Петрова

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