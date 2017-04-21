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Транспорт

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Публикации за 21.04.17

Автоугонщики предпочитают глубинку / Чаще всего машины угоняют в Смоленске и Кургане

Автоугонщики предпочитают глубинку Чаще всего машины угоняют в Смоленске и Кургане

Автостраховщики составили рейтинг городов России, в которых вероятность пострадать от угонщиков автомобилей выше всего. Как оказалось, преступники активизировались в небольших городах, среди лидеров Смоленск, Курган и Кемерово. Впрочем, в обеих столицах за последние годы ситуация также изменилась не в лучшую сторону.

Смоленск возглавил антирейтинг по угону машин, тогда как год назад город был на несколько позиций ниже. За ним идет Санкт-Петербург, где число угонов также подскочило. Третье место занимает Курган, который в прошлом году даже не входил в десятку городов, где чаще всего угоняли автомобили, пишет «Российская газета».

На четвертой строчке Кемерово с показателем частоты угонов в 0,22%, за ним следуют Ставрополь и Москва – 0,2%. Примечательно, что столица два года назад занимала десятое место в рейтинге, говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование». Ниже идут Ярославль – 0,19%, Новосибирск и Оренбург – по 0,17%, Красноярск – 0,16%.

Ранее специалисты в сфере страхования назвали марки автомобилей, которые предпочитают автоугонщики. Самыми угоняемыми стали Toyota, Hyundai, Kia и Mazda. Только в столице за прошлый год было угнано 5073 автомобиля, что на две тысячи меньше, чем годом ранее.

Москва, Зоя Осколкова

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