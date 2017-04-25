Верховный суд попросили запретить два дорожных знака / Из ПДД могут исчезнуть знаки о запрете остановки и стоянки

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Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит возможность исключения из Правил дорожного движения (ПДД) знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей (знаки 3.27 и 3.28). Данный иск направил партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко.

Ермоленко считает, что правил и единых принципов установки знаков 3.27 и 3.28 не существует. Он полагает, что их применение не регламентировано должным образом, в частности, нормативными актами. В результате региональные власти устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права автовладельцев, пишет «Коммерсантъ».

По мнению юриста, подобная «правовая неопределенность» приводит к «произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства», а также создает «предпосылки для необоснованного массового привлечения к административной ответственности лиц».

Издание пишет, что именно массовая установка запрещающих стоянку знаков, в последние годы стала сильным общественным раздражителем, в частности, в Москве. На заседании Общественной палаты местные жители рассказывали о массовых и непонятных для них запретах парковки машин.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева полагает, что иск является «абсолютно закономерным началом противодействия со стороны общества». По ее мнению, Верховный суд должен, скорее, не запретить знаки, а разъяснить «отдельные полномочия органов власти по регулированию движения».

В свою очередь руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский считает, что иск отклонят, «но в определенном смысле заявитель прав». «В ПДД и многочисленных ГОСТах сказано, когда и как наносить разметку и ставить знаки, но нигде не сказано, для чего. Получается, каждый орган власти определяет это на свое усмотрение», – пояснил эксперт.

Москва, Иван Гридин

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