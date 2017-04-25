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Транспорт

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Публикации за 25.04.17

Медведев: лишь 40% региональных дорог не требуют ремонта

Медведев: лишь 40% региональных дорог не требуют ремонта

Только 40% региональных дорог в России соответствуют нормативному состоянию. Такие данные озвучил глава российского правительства Дмитрий Медведев. «Ситуация и в стране, и в Омской области, мягко говоря, далека от идеальной. Если федеральные трассы нам более 70% удалось привести в нормативное состояние (это движение, которое наметилось в последние годы), то по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствуют эксплуатационным требованиям», – приводит слова Медведева, которые он произнес на совещании по вопросам дорожного хозяйства в Омской области.

Ранее кабмин распределил между регионами 10 млрд рублей. Деньги предназначены для на приведения региональных дорог в нормативное состояние. Наибольшие средства – 1 млрд рублей – решено направить на ремонт дорожной сети Крыма. Наименьшую помощь – 63,9 млн рублей – выделят Ненецкому автономному округу. В общей сложности из федерального бюджета на эти цели в текущем году будет выделено 87 млрд рублей. Однако существует риск, что из-за сложных согласований существует риск, что до наступления морозов дорожники не успеют освоить все полученные средства.

Проблему плохого качества региональных дорог в кратчайшие сроки поручил решить президент России Владимир Путин после того как в ходе «Прямой линии» с главой государства в 2016 году ему пожаловалась жительница Омска. Она посетовала на отсутствие ремонта дорожного покрытия, многочисленные выбоины и ямы. После этого в ходе заседания Совета по приоритетным проектам президент поручил привести не менее половины территориальных дорог к нормативному состоянию к 2018 году, а к 2025 году довести показатель до 85%.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 25.04.17

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