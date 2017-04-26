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Транспорт

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Публикации за 26.04.17

Гаишники вновь взяли в руки «фен» / Запрещенные ранее ручные радары возвращаются на российские дороги

Гаишники вновь взяли в руки «фен» Запрещенные ранее ручные радары возвращаются на российские дороги

Инспекторы ДПС вновь могут использовать ручные радары для измерения скорости, которые были запрещены летом прошлого года главой МВД Владимиром Колокольцевым, когда выяснилось, что их используют в коррупционных целях. 1,5 тысячи модернизированных устройств поступили в регионы России, еще около 3,5 тысяч приборов остаются на складах ГИБДД и ждут перепрошивки.

В большинстве крупных городов России для фиксации нарушений применяются автоматические камеры. Однако в МВД решили не отказываться и от ручных радаров, пишет . Чтобы исключить злоупотребления, программное обеспечение приборов было обновлено. В частности, теперь инспекторы ДПС не смогут удалить информацию о нарушении с радара, как это случалось до запрета.

Дело в том, что ручной радар, в простонародье называемый «феном», позволял инспектору оформить протокол на месте, вручив его непосредственно нарушителю, и направить материалы в суд для лишения прав. Гаишники использовали данные на устройстве для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них удалялись.

Новая прошивка не позволяет стирать данные с радара. «При попытке несанкционированного доступа к сформированным записям, включая и механическое извлечение карты памяти, работа комплекса блокируется и может быть разблокирована только руководителем подразделения. Также в целях исключения доступа к памяти предусмотрено опечатывание прибора», – пояснили в Научно-исследовательском центре изучения проблем безопасности движения.

Ответственность за применение обновленных радаров несет руководитель подразделения ГИБДД. Он должен сверять полученные с помощью мобильных устройств фотоматериалы с фактическим количеством составленных протоколов (они должны совпадать) или с видеозаписями с регистраторов – установленных в патрульных автомобилях и портативных.

Добавим, с 1 июня 2017 года вступает в силу новый ГОСТ о дорожных камерах. Согласно стандарту, большинство нарушений должно фиксироваться парными снимками для исключения ошибок. Новые ручные радары должны соответствовать этому требованию.

Москва, Зоя Осколкова

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