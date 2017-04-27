Платные дороги подорожают / «Вздутые» цены возвращаются

Публикации за 27.04.17

Стоимость разовых поездок по платным участкам скоростных магистралей вырастет. Северо-Западная концессионная компания (СЗКК) повышает тарифы с 28 апреля. В частности, значительно подорожает проезд в выходные дни, в то же время для владельцев транспондеров цены останутся прежними. Кроме того, меняется система скидок на платных участках М4 «Дон», чтобы разгрузить трассу в дневное время, проезд ночью станет дешевле.

Участок М11 Москва – Санкт-Петербург, построенный на деньги СЗКК и государства, перешел в платный режим в ноябре 2015 года. Непомерные цены за проезд возмутили автовладельцев и они пожаловались властям. О ситуации стало известно президенту Владимиру Путину, который в январе 2016 года заявил, что по М11 «никто не ездит, вздули цены так, что проехать невозможно». Тогда руководство СЗКК приняло решение снизить тарифы, которые теперь возвращаются к первоначальному плану.

Изменение цены коснется только разовых поездок, подчеркнули в СЗКК. В среднем в будни проезд для владельцев легковых машин подорожает на 30-50 рублей. Самое значительное повышение стоимости ожидает тех, кто выезжает из Москвы в воскресенье – тарифы вырастут на 100-150 рублей, пишет «Коммерсант».

Для обладателей абонементов с транспондером стоимость останется прежняя. На данный момент СЗКК сдала в аренду автовладельцам более 55 тысяч транспондеров по цене 50 рублей в месяц. Даже поездка по лимитированному абонементу обойдется водителям в два раза дешевле, чем разовая.

Сумма, собранная за время эксплуатации платного участка М11, не раскрывается. Однако в СЗКК отмечают, что число водителей, использующих скоростную автомагистраль, с начала 2017 года увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом. В сутки количество автомобилей, проезжающих платному участку, может достигать 50 тысяч.

Кроме того, изменится стоимость проезда по платным участкам трассы М4 «Дон». Для того, чтобы повысить пропускную способность дороги в летний период, увеличилась скидка на проезд в ночное время. Начиная со 2 мая, скидка на проезд в дневное время составит 50% (ранее 60%), в ночное – 30% (ранее 20%).

Москва, Зоя Осколкова

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