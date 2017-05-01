Ужесточены требования к экзаменаторам Госавтоинспекции

Публикации за 01.05.17

Новые квалификационные требования к сотрудникам ГИБДД вступают в силу с сегодняшнего дня. Инспекторы, принимающие экзамены у будущих водителей, должны не только в совершенстве владеть приемами управления автомобилем, но и обладать навыками межличностного общения.

Согласно утвержденным требованиям, главная задача экзаменатора ГИБДД состоит в том, чтобы допустить к управлению транспортным средством только тех кандидатов, которые обладают необходимыми знаниями и навыками, говорится на сайте Министерства внутренних дел и на сайте Госавтоинспекции.

Сам инспектор должен знать теорию в области безопасности дорожного движения, а также уметь в совершенстве управлять транспортными средствами и иметь хорошие навыки межличностного общения. В частности, экзаменатор должен уметь распознать и предотвратить возможные конфликты.

В МВД считают, что новые требования, основанные на международном опыте, позволят повысить профессиональный уровень инспекторов ГИБДД и качество приема экзаменов. Кроме того, нововведение призвано повысить уровень доверие к сотрудникам ведомства в целом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.05.17

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