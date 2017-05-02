Автошколы просят ФАС установить минимальную цену на автокурсы / Обучение вождению не может дешево стоить

Публикации за 02.05.17

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) готовит обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой ввести минимальный порог стоимости курсов по подготовке водителей категории B. По мнению игроков рынка, обучение вождению не должно стоить дешево, а автошколы, предлагающие услуги по цене в два раза ниже рыночной, нарушают закон.

В настоящее время сотрудники ФАС разрабатывают проект закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В документе будут определены сферы деятельности, где может быть введено государственное ценовое регулирование, пишет «Коммерсант». МААШ и ДОСААФ независимо друг от друга выступили с предложением ввести минимальную цену и на обучение будущих водителей.

Так в МААШ подсчитали, что себестоимость подготовки водителя в Москве составляет не менее 33,2 тысяч руб. Расчеты включали стоимость аренды помещения для проведения теоретических занятий, зарплаты преподавателей, а также расходы на уроки за рулем общей длительностью не менее 56 часов. Сюда же добавили 20% рентабельности, 5% «расходов на развитие» и 10% на «непредвиденные расходы». В результате минимальная стоимость курсов на одного человека составила 46 тысяч рублей.

Что касается регионов, то специалисты предложили использовать определенную формулу для расчета стоимости автокурсов. В МААШ отметили что цена, конечно, будет отличаться от обучения в столице.

В ассоциации настаивают на том, что ценовое регулирование необходимо для реформы образования водителей, которая идет на протяжении нескольких лет. Автошколы, предлагающие обучение вождению в два раза ниже рыночной цены, по мнению специалистов МААШ, пользуются пробелами в законодательстве, чтобы снизить стоимость, например, уменьшают количество часов практики до минимума и проводят дистанционное обучение теории, в результате граждане получают некачественные услуги, а на дороги попадают неопытные водители, не обладающие необходимыми навыками.

Примечательно, что ранее были попытки договориться о минимальной стоимости автокурсов. Так в 2012 году в Тюменской области союз автошкол, объединяющий 19 организаций, договорился о единой цене в 25 тысяч рублей за водительский курс. Тогда в областном отделении ФАС в этом увидели заговор против потребителей, часть автошкол была оштрафована.

Москва, Зоя Осколкова

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