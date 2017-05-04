Росавиация: жалобы пилотов в ICAO на лишения лицензий беспочвенны / ICAO: все решения – за Росавиацией

Публикации за 04.05.17

Все апелляции и жалобы в Международную организацию гражданской авиации на то, что Росавиация пытается незаконным образом лишить пилотов их работы, беспочвенны. Такое заявление в ответ на обвинения в лишении свидетельств сотен пилотов и работников авиационной отрасли сделал советник главы Росавиации Сергей Извольский. «Прежде всего, незаконным образом пилоты получали свои удостоверения коммерческих пилотов и имели смелость перевозить пассажиров. Груз ответственности таких пилотов несоизмеримо высок», – заявил Извольский, передает НСН.

По его словам, ранее некоторые лишившиеся свидетельств пилоты пытались оспорить решения в судебном порядке, но безуспешно. «Судебными инстанциями признавалось, что все действия Росавиации правомерны. Мы лишаем свидетельств только тех, кто подделывал документы и получал их неправомерным способом», – подчеркнул он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием «прекратить произвол со стороны Росавиации в отношении авиационных специалистов и учебных центров». Опасаясь, что Росавиация аннулирует около тысячи свидетельств, авторы обращения попросили проверить ведомство в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. В ICAO в свою очередь отметили, что вопросы подобного рода следует решать на местном уровне.

По данным BFM, ведомство уже аннулировало более 400 свидетельств коммерческих и частных пилотов, а недействительными могут оказаться документы еще нескольких тысяч работников отрасли. Речь идет о бывших военных пилотах, штурманах, бортинженерах и частных летчиках, которые переучились на коммерческих в негосударственных авиационных учебных центрах, пишет «Коммерсантъ».

Москва, Иван Гридин

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