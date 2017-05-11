МВД купит VIP-самолет за 1,7 млрд рублей

Публикации за 11.05.17

Министерство внутренних дел России разместило заявку на портале госзакупок. Тендер предполагает покупку ведомством пассажирского самолета Ту-204-300 с апартаментами для особо важных персон. Цена лота – 1,7 млрд рублей.

Среди требований, предъявляемых МВД к транспортному средству, обязательное наличие в первом салоне самолета апартаментов повышенной комфортности для «главного пассажира», сообщает РБК. В них входит комната с двуспальной кроватью, гардеробом и туалетом.

Второй салон должен быть оборудован мягкими креслами и пятиместным диваном. В третьем салоне будут размещаться пассажиры бизнес- и экономкласса. В общей сложности самолет должен обеспечивать перевозку 55 пассажиров.

Технические требования к лайнеру предполагают возможность полетов по странам ближнего и дальнего зарубежья. Самолет должен быть не старше 2005 года выпуска, а также иметь остатки назначенного ресурса на дату поставки не менее 19 тысяч летных часов и 19 тысяч посадок.

Электронный аукцион пройдет 13 июня 2017 года, заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 июня. Воздушное судно должно поступить в распоряжение войсковой части 3553 в Щелково-10 к 1 декабря 2018 года.

Москва, Зоя Осколкова

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