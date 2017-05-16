ФАС хочет отменить субсидирование проезда в плацкарте / Эксперты опасаются роста цен на перевозки в соцсегменте

Публикации за 16.05.17

Федеральная антимонопольная служба предложила лишить субсидий Федеральную пассажирскую компанию (ФПК) ОАО РЖД для плацкартных и общих вагонов. ФПК не хватает 12,6 млрд рублей для того, чтобы компенсировать разницу в тарифах, которые регулируются государством, и реальными расходами на перевозки.

В задачи Федеральной пассажирской компании входит возмещение недополученных доходов при перевозке пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Экономически обоснованные тарифы порой превышают фактические в несколько раз. Разница компенсируется из бюджета. Показатели отслеживает ФАС, однако в проекте приказа службы на 2017-18 годы эта дельта нулевая, пишет «Коммерсант».

Взамен ФАС предложил увеличить косвенную господдержку в виде налоговых послаблений. Так в прошлом году НДС на пассажирские перевозки в дальнем следовании был уменьшен с 18% до 10%, а на 2017-й и последующие годы налог и вовсе указывается на нулевом уровне.

Тем временем, в ФПК рассчитывают на субсидии в размере 9,7 млрд рублей, хотя и этих денег не хватит на погашение разницы тарифов. Доходы компании прогнозируются на уровне 97,9 млрд рублей, а выручка должна составить не менее 110,5 млрд рублей, расхождение в 12,6 млрд рублей.

В других ведомствах идею ФАС не поддержали, в самой службе отмечают, что выводы делать пока рано, обсуждение темы продолжается. Минтранс настаивает на выделении денег на субсидии ФПК, в Минэкономики вопрос прорабатывается.

В свою очередь эксперты считают, что предлагаемых налоговых льгот ФПК не хватит на компенсацию перевозок. К тому же остаются неучтенными затраты на обновления парка. Как уточнили в компании, только на закупку нового подвижного состава уйдет не менее 15 млрд рублей. Итогом может стать повышение цен на перевозки в социальном сегменте.

Москва, Зоя Осколкова

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