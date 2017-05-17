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Транспорт

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Публикации за 17.05.17

В Монголии появится памятник советскому «бобику»
Фото: официальный сайт Ульяновского автомобильного завода

В Монголии появится памятник советскому «бобику»

Легендарный советский внедорожник УАЗ-469 увековечат в виде памятника в Монголии. Монумент появится вблизи границы с Китаем по инициативе местного клуба автолюбителей.

Представитель отечественного автопрома УАЗ-469, в простонародье именуемый «бобиком», до сих пор популярен среди жителей Монголии. Именно поэтому спортсмены автомобильного клуба «Серебряный сокол» решили поставить памятник легендарному автомобилю, передает «БайкалИнформ».

Если идея монгольских автолюбителей воплотиться в жизнь, это будет первый памятник УАЗ, воздвигнутый за рубежом. Отмечается, что инициативу поддержали представители администрации города Замын-Ууд, в котором предлагается установить монумент.

В России памятник УАЗ установили в честь 70-летия Ульяновского автомобильного завода, где внедорожник выпускали до середины 80-х годов прошлого века.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

Улан-Батор. Другие новости 17.05.17

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