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Транспорт

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Публикации за 23.05.17

МВД ужесточает наказание за отказ от медосвидетельствования

МВД ужесточает наказание за отказ от медосвидетельствования

Министерство внутренних дел разработало законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые отказываются пройти медицинское освидетельствование по требованию инспекторов ДПС. По словам авторов поправок, это поможет бороться с наркоманами, которые садятся за руль, а потом не идут на проверку, опасаясь постановки на учет в диспансер.

В настоящее время, если сотрудник ДПС считает, что водитель может быть пьян, гражданину предлагается пройти освидетельствование через алкотестер. После этого, если остаются сомнения в правильности результата, водителя направляют на медицинское освидетельствование к врачу. От первой проверки отказаться можно, тогда как уклонение о второй влечет наказание в виде лишения прав на 1,5-2 года и штрафа в размере 30 тысяч рубле.

В МВД предлагают увеличить штраф до 35 тысяч рублей, а также срок лишения водительского удостоверения до 2-3 лет, пишет . В министерстве считают, наказание за отказ от медосвидетельствования должно быть жестче, чем за пьяное вождение. Таким образом удастся уменьшить число аварий по вине водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

Тем временем, эксперты сомневаются в эффективности поправок. Зачастую в наркотическом опьянении за руль садится молодежь со слабыми познаниями в области административного прав, поэтому ужесточение наказания таких вряд ли остановит.

Москва, Зоя Осколкова

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