В России появится УАЗик-электрокар

Ульяновский автомобильный завод планирует выпуск электромобилей в рамках совместного проекта с компанией «Россети».

УАЗ и «Россети» договорились о совместной разработке электромобиля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам PR-менеджер УАЗ Екатерины Калинской, подписанное постановление касается разработки новых перспективных направлений автомобильной техники, в том числе электрокаров, передает «Газета.ru».

Кроме того, новые образцы техники, которые станут результатом совместной работы двух компаний, будут направлены на обновление парка транспортных средств «Россети».

Стоит отметить, что стратегическими партнерами УАЗ и «Россети» стали в прошлом году

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

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