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Транспорт

Mazda отзывает в России более 4,5 тысяч машин из-за подушек безопасности

Mazda отзывает в России более 4,5 тысяч машин из-за подушек безопасности

Официальный представитель японского автопроизводителя Mazda на российском рынке «Мазда Мотор Рус» отзывает 4 531 автомобиль, сообщает .

Речь идет о марке Mazda 5, реализованных с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности. Отмечается, что установленный в этой модели в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать должным образом в случае бокового столкновения.

На отозванных машинах специалисты произведут обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS). Если на автомобиле выключатель подушек безопасности переднего пассажира не установлен, то проведение ремонта не потребуется.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

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