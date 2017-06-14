Mazda отзывает в России более 4,5 тысяч машин из-за подушек безопасности

Официальный представитель японского автопроизводителя Mazda на российском рынке «Мазда Мотор Рус» отзывает 4 531 автомобиль, сообщает Росстандарт.

Речь идет о марке Mazda 5, реализованных с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года. Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности. Отмечается, что установленный в этой модели в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и шторка безопасности могут не сработать должным образом в случае бокового столкновения.

На отозванных машинах специалисты произведут обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS). Если на автомобиле выключатель подушек безопасности переднего пассажира не установлен, то проведение ремонта не потребуется.

Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Ссылка по теме:

VIN-коды транспортных средств, попадающих под отзыв

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.06.17

Сургутский тракторист ответит в суде за гибель приятеля. / Под Калугой военный самолет сбил лося. / В Москве сотрудник полиции насмерть сбил мужчину на остановке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»