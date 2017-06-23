«Чтоб гололеда не было»: омские дорожники в жару закидывают дороги песком

Дорожники в Омской области решили «отремонтировать» асфальтовую дорогу, посыпав ее песком против гололеда... в знойную погоду. Сейчас температура воздуха в регионе поднялась почти до 30 градусов.

О необычном способе улучшения дорожного покрытия в летний зной сообщили в соцсетях очевидцы и выложили видео в интернет. Омичи заметили движущийся грузовик с прицепом, из которого дорожники с помощью лопат выбрасывали песок на дорогу. Другой дорожной техники рядом не было.

«Кузов земли и лопата – что еще нужно для ямочного ремонта дорог? Впрочем, ничего нового», – пишут пользователи паблика Regik55.

Интернет-пользователи отозвались шутками на такой «ремонт» асфальтового покрытия:

«Посевная…»;

«Посыпают, чтоб гололеда не было ))»;

«Это просто нано асфальт лопатораскидучий»;

«Нужен ещё человек с лопатой, чтобы утрамбовывал».

Другие омичи пишут, что дорожники на самом деле не ремонтировали дорогу, а засыпали песком или землей растаявший гудрон. Пользователи в ответ комментируют, что «в Одесском районе (Омской области – прим. ред.) на дорогах битума нет, а процедура не отличается от той, что в ролике».

Дорожные службы Омской области пока никак не прокомментировали ситуацию.

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 23.06.17

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