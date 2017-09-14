В Омске дорогу отремонтировали картошкой

В одном из сообществ Омска в социальной сети появилась фотография дорожной ямы, «отремонтированной» с помощью картофеля. Местные жители с юмором восприняли инновационную технологию.

По словам автора снимка, яма, в которую плотно утрамбовали картошку, находится на улице 50 лет Октября неподалеку от дома №118. Пользователи прокомментировали фото, назвав такой вид укладки дорожного полотна новыми биотехнологиями.

«По-любому, будет прочнее, чем асфальт, который они кладут сейчас», «Нанотехнологии дорожников», – пошутили омичи. Некоторые предположили, что картошку просто посадили, так как российские дороги только и годятся для того, чтобы сажать на них овощи.

Один из участников дискуссии предложил объезжать яму, чтобы на следующее лето из нее вырос новый урожай, который автоматически станет новой «заплаткой».

Напомним, в мае в Омской области разразился скандал из-за дорожной ямы, засыпанной разбитыми плитами с воинского мемориала, на которых высечены имена погибших в годы ВОВ. Снимок и видео опубликовала в соцсетях местная жительница. В результате областное управление СКР возбудило в отношении должностных лиц местной администрации уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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