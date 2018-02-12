В Воронеже дорожные ямы починили матрасами

Жители Воронежа сообщили о новации в сфере ремонта дорог – в ямы укладывают старые матрасы.

Снимки матрасов, украшающих дорожные ямы, опубликовал паблик «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». В подписи к фото значится, что странный способ ремонта заметили в районе площади Застава в центральной части города.

Фото сообщества «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте»

Пользователи тут же принялись комментировать снимки. Одни с сарказмом отметили, что это новая технология «мягких» дорог, другие пожалели об уплаченных в казну налогах. Впрочем, нашлось и вполне логичное объяснение: местные жители, возможно, использовали матрасы, чтобы обозначить свое место на парковке.

Стоит отметить, что это не первый случай ремонта дорог подручными средствами. Осенью прошлого года жители Омска залатали ямы картошкой.

Также оригинальный способ утеплить теплотрассу придумали коммунальщики Еврейской автономной области. Для сохранения температуры трубу обложили подушками.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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