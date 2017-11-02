Коммунальщики ЕАО обложили теплотрассу подушками

В поселке Николаевка Еврейской автономной области коммунальные службы своеобразно подготовились к зиме, для сохранения температуры трубы теплотрассы обложили подушками. Прокуратура проводит проверку.

О странном способе утепления сообщил областной еженедельник «Газета на Дом». На фотографиях видно, что около 20 метров труб заботливо укрыты подушками в разноцветных наволочках, чтобы все это дело не сдуло ветром, поверх конструкции коммунальщики положили доски.

Фото: Прокуратура ЕАО

Материалом заинтересовалась прокуратура. «Установлено, что ООО «Экспресс» не проведены работы по утеплению участка теплотрассы, расположенного в районе ул. Строительная п. Николаевка. Причиной послужило непринятие руководителем ресурсоснабжающей организации надлежащих мер при подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2017-2018 гг.», – говорится на сайте ведомства.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 02.11.17

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