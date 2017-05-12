Омским чиновникам грозит «уголовка» за ремонт дороги плитами с именами героев ВОВ / Обломками мемориала засыпали яму

Публикации за 12.05.17

Чиновники ответят за осквернение мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны в Омской области, осколками которой была засыпана дорожная яма в районном поселке Кормиловка. По результатам проверки сообщений из соцсетей и СМИ о ремонте проезжей части одной из поселковых улиц обломками табличек с именами героев войны, которые ранее висели на воинском мемориале, в отношении должностных лиц местной администрации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области.

По версии следствия, вечером 9 мая на дороге по улице Калинина в районном поселке Кормиловка местные жители в дорожной яме обнаружили части разбитых мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны. Эти плиты были демонтированы в августе-сентябре 2016 года во время реконструкции памятника «Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», находящегося на балансе поселка.

По мнению следователей, должностные лица поселковой администрации при организации ремонта мемориала и хранения плит проявили халатность, что «повлекло существенное нарушение интересов государства и общества».

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, причины, ему способствовавшие, и конкретных виновников. Оставшиеся обломки мемориальных плит изъяты, проводятся допросы свидетелей.

Сообщения о дорожной яме, засыпанной разбитыми плитами с воинского мемориала в поселке Кормиловка, на которых высечены имена погибших в годы ВОВ, фотографии и видеоролик появились 9 мая в соцсетях. По словам автора видео Алены Шишковой, таким образом дорожники заделали одну из ям на улице Калинина. Об этом девушке рассказала ее бабашка, которую она навестила в День Победы. «Я, недолго думая, взяла и сфотографировала и выставила это в интернет. И сняла видео, чтобы было видно, что это не какая-то провокация, а что действительно табличка лежит в яме на дороге», – рассказала девушка в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В администрации Кормиловского района инцидент назвали провокацией. «На улицу Калинина… выезжал глава городского поселения, и там ничего не оказалось. Все эти действия – явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла, – заявил замглавы района Евгений Маловичко в комментарии «ГТРК – Омск». – В 2016 году мы начали ремонт памятника, в сентябре сняли плиты с фамилиями погибших бойцов и вывезли на хранение в МУП «Жилищник». Сейчас там проводим ревизию, возможно, одна из табличек была украдена».

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 12.05.17

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